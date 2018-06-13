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"Результат 10-летней войны": экс-жена нардепа Власенко прокомментировала проигрыш дома в суде

STYLERLIFE        13.06.2018 - 18:53
Фото: Наталья Окунская и Сергей Власенко (facebook.com_tochka.net)
Фото: Наталья Окунская и Сергей Власенко (facebook.com_tochka.net)

Она проиграла апелляцию в деле о разделе имущества

Бывшая жена нардепа Сергея Власенко Наталья Окунская прокомментировала ситуацию с проигрышем апелляции в деле о перераспределении части в доме. Своими эмоциями она поделилась на странице в Facebook.

"Постараюсь уложиться в один пост на эту тему, которая вновь всплыла в моей жизни. Много текста получилось, но результат 10-летней войны против меня и детей короче не описать", - начала она.

Окунская отметила, что на своем примере показала, что имущество после развода делится пополам. Тогда ей удалось получить право собственности частью дома.

Скриншот поста (facebook.com/Nathalie Okunsky)

"Власенко 10 лет безуспешно пытался доказать обратное и "доказал", что законы его не касаются. За 10 лет был использован весь спектр адвокатских уловок, обманов, давления, угроз и стратегий. На меня было заведено восемь уголовных, включая "умышленное убийство". Меня били и выставляли сумасшедшей. Меня с детьми выдавили из страны. Из серии "спасибо, что жива", - написала она.

"Никаких эмоций и сожаления у меня нет. Сложно назвать потерей Мавзолей один на двоих с Власенко. Спорное счастье. Мавзолей, в котором не будет никому жизни, кто бы не решился в нем поселиться. У дома гнусная история. Жуткая карма. Не отпоет ни один священник. Это мертвое пространство с запахом Пашинского и Резникова. Это боль кинутых на деньги и обманутых им десятков людей. Это слезы и страх моих детей", - подытожила Окунская.

Скриншот поста (facebook.com/Nathalie Okunsky)

Напомним, что экс-жена нардепа Власенко проиграла судебную апелляцию в деле о доме.

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Теги: имущество
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