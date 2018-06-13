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"Результат 10-річної війни": екс-дружина нардепа Власенка прокоментувала програш вдома в суді

STYLERLIFE        13.06.2018 - 18:53
Фото: Наталя Окунська та Сергій Власенко (facebook.com_tochka.net)
Фото: Наталя Окунська та Сергій Власенко (facebook.com_tochka.net)

Вона програла апеляцію у справі про розподіл майна

Колишня дружина нардепа Сергія Власенка Наталія Окунська прокоментувала ситуацію з програшем апеляції в справі про перерозподіл частини в будинку. Своїми емоціями вона поділилася на сторінці в Facebook.

"Постараюся вкластися в один пост на цю тему, яка знову спливла в моєму житті. Багато тексту вийшло, але результат 10-річної війни проти мене і дітей коротше не описати", - почала вона.

Окунська зазначила, що на своєму прикладі показала, що майно після розлучення ділиться навпіл. Тоді їй вдалося отримати право власності частиною будинку.

Скріншот поста (facebook.com/Nathalie Okunsky)

"Власенко 10 років безуспішно намагався довести зворотне і "довів", що закони його не стосуються. За 10 років був використаний весь спектр адвокатських вивертів, обманів, тиску, погроз і стратегій. На мене було заведено вісім кримінальних, включаючи "умисне вбивство". Мене били і виставляли божевільною. мене з дітьми видавили з країни. із серії "дякую, що жива", - написала вона.

"Ніяких емоцій і жалю у мене немає. Складно назвати втратою Мавзолей один на двох з Власенко. Спірне щастя. Мавзолей, в якому не буде нікому життя, хто б не наважився в ньому оселитися. У будинкаа мерзотна історія. Страшна карма. Не відспіває ні один священик. Це мертвий простір з запахом Пашинського і Рєзнікова. Це біль кинутих на гроші та обдурених ним десятків людей. Це сльози і страх моїх дітей", - підсумувала Окунська.

Скріншот поста (facebook.com/Nathalie Okunsky)

Нагадаємо, що екс-дружина нардепа Власенка програла судову апеляцію в справі про будинок.

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Теги: имущество
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