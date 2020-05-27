В роддоме Энергодара второй раз за месяц погиб новорожденный: детали скандала

В роддоме Энергодара за месяц произошел новый скандал. В медицинском учреждении при родах у женщины погиб малыш, а сама она находится в реанимации. Муж роженицы рассказал, что его жена ни на что не жаловалась, но, когда она была у родителей у нее резко возникло кровотечение.

Врачи говорят, что у женщины была очень тяжелая ситуация. Малыш умер уже внутри матери, и его бы никак не спасли.

"Очень тяжелое кровотечение. С уже умершим ребенком внутри. Ребенок умер внутри матери через кровотечение, которое возникло в результате отслойки плаценты", – сообщила и.о. заведующей акушерским отделением Ирина Соколова в сюжете ТСН.

Муж роженицы сообщил, что в больнице видел врача, которого отстранили от исполнения обязанностей за предыдущий случай с роженицей в больнице.

"Он непосредственно встречал и после операции мне сообщил, что мы потеряли ребенка. Человек был в состоянии алкогольного опьянения", – отметил мужчина.

Сам врач говорит, что роды не принимал и в тот день пришел на работу, чтобы поддержать коллег в такой трудной ситуации.

Напомним, что врача по фамилии Курченко отстранили от должности за случай с женщиной, которая была на 8 месяце беременности. У нее началось крототечение, произошел самопроизвольный аборт, а сама она умерла через полтора месяца в реанимации.

В Энергодаре второй скандал за месяц с новорожденным (видео: ТСН)

Как мы ранее писали, под Запорожьем в роддоме произошел жуткий случай с роженицей и малышом.