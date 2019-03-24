Родились в рубашке: астрологи назвали самые везучие знаки Зодиака

Астрологи рассказали, что существуют знаки Зодиака, которые находятся под постоянным и пристальным вниманием своих Ангелов-хранителей и поэтому удача не просто сопутствует им во всех делах, но они также защищены от крупных неприятностей. Ангелы-хранители оберегают эти три знака Зодиака от зла и неудач – про таких говорят, что они "родились в рубашке".

Близнецы всегда находят нужную им информацию, полезных людей, связи и знания. А это потому, что Ангелы-хранители балуют своих подопечных и подкидывают им счастливые случаи. Представителям этого знака достаточно сделать запрос о том, что им нужно или о какой-то конкретной ситуации и они тут же получат свой ответ. Любые жизненные обстоятельства для Близнеца могут стать союзниками.

Знаки Зодиака (pixabay.com)

Девы даже не подозревают, что все успехи в их жизни – это не только результат кропотливой работы, постоянного анализа и работы интуиции. На самом деле представителям этого знака очень сильно помогают Ангелы-хранители. Решения проблем Девам приходят свыше и, если нужно выждать или остановиться – это тоже работа Ангелов-хранителей. Они оберегают своих подопечных от необдуманных шагов.

Стрельцам небесные защитники помогают осуществить все задуманное и поэтому им во всех начинаниях сопутствует удача. Также представители этого знака способны помогать окружающим и направлять их по нужному пути благодаря тому, что Ангелы-хранители поддерживают своих подопечных во всем.

Напомним, ранее мы писали о том, что жизнь этих знаков Зодиака кардинально изменится в 2019 году.

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