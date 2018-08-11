Родители заплатят штраф: депутаты предлагают ввести наказание за буллинг

Иллюстративное фото (pixabay)

Под штраф также попадут учителя и директора школ

Народные депутаты Украины решили узаконить понятие буллинг в школах, а также ввести соответствующее наказание для родителей, чьи дети издеваются над сверстниками. Об этом пишет "Страна".

Авторами нового законопроекта стали Оксана Билозир, Сергей Соболев, Александр Вилкул, Юрий Мирошниченко и еще 13 украинских депутатов.

В законопроекте народные избранники предлагают внести изменения в Кодекс Украины об административных нарушениях, согласно которым за травлю детей в школе наказание должны понести учителя, которые скрывают данную ситуацию и родители, чьи дети совершают моральное или физическое насилие над сверстниками.

Также депутаты предлагают внести изменения в закон "Об образовании" и обозначить термин буллинг, как "моральное или физическое насилие, агрессию в любой форме или любые другие действия, совершенные с целью вызвать страх, тревогу, подчинить человека своим интересам, имеющих признаки сознательного жестокого обращения".

Кроме того, народные избранники прописали и механизмы противодействия буллингу. В частности, законопроект предусматривает право образовательного омбудсмена проводить проверки в школах.

"Принятие закона позволит выработать действенный правовой механизм противодействия явлению буллинга, что приведет к улучшению психического здоровья детей и взрослых, созданию безопасной образовательной среды, а также повышению степени сосредоточенности детей на обучении", – уверены народные депутаты.

За физическое или моральное насилие народные избранники предлагают ввести штрафы. Подростков старше 16 лет – штрафовать на 20-50 необлагаемых налогом доходов граждан, что составит 340 - 850 гривен. Если правонарушение будет совершенно повторно в течении года, а также если объектом буллинга станет несовершеннолетний, то сумма увеличится до 3400 гривен.

Если правонарушение совершит ребенок в возрасте до 16 лет, то штраф в размере 340-850 гривен заплатят родители.

Ответственность за буллинг в школе хотя возложить на руководителей. По законопроекту, они обязаны будут собирать родительские жалобы, инициировать расследование и собирать комиссию, которая будет выносить вердикту по факту правонарушения.

Для того, чтобы директора школ не скрывали факты буллинга, нардепы прописали для них штраф в 1700 гривен.

Напомним, ранее в МОН назвали количество обращений к психологам в связи с буллингом в школе.

А также мы сообщали о том, что Уляна Супрун дала рекомендации родителям, чьи дети страдают от давления сверстников.

Видео: РБК-Украина