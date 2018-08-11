Батьки заплатять штраф: депутати пропонують ввести покарання за буллінг

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Під штраф також потраплять вчителя та директора шкіл

Народні депутати України вирішили узаконити поняття буллінг в школах, а також ввести відповідне покарання для батьків, чиї діти знущаються над однолітками. Про це пише "Страна".

Авторами нового законопроекту стали Оксана Білозір, Сергій Соболєв, Олександр Вілкул, Юрій Мірошниченко і ще 13 українських депутатів.

У законопроекті народні обранці пропонують внести зміни до Кодексу України про адміністративні порушення, згідно з яким за цькування дітей в школі покарання повинні понести вчителі, які приховують дану ситуацію і батьки, чиї діти роблять моральне або фізичне насильство над однолітками.

Також депутати пропонують внести зміни до закону "Про освіту" та визначити термін буллінг, як "моральне або фізичне насильство, агресію у будь-якій формі або будь-які інші дії, вчинені з метою викликати страх, тривогу, підпорядкувати своїм інтересам, що мають ознаки свідомого жорстокого поводження".

Крім того, народні обранці прописали та механізми протидії буллингу. Зокрема, законопроект передбачає право освітнього омбудсмена проводити перевірки в школах.

"Прийняття закону дозволить виробити дієвий правовий механізм протидії явищу буллінга, що призведе до поліпшення психічного здоров'я дітей і дорослих, створення безпечного освітнього середовища, а також підвищенню ступеня зосередженості дітей на навчанні", – впевнені народні депутати.

За фізичне або моральне насильство народні обранці пропонують ввести штрафи. Підлітків старше 16 років – штрафувати на 20-50 неоподатковуваних податком доходів громадян, що становить 340 - 850 гривень. Якщо злочин буде вчинено повторно протягом року, а також якщо об'єктом буллінга стане неповнолітній, то сума збільшиться до 3400 гривень.

Якщо правопорушення зробить дитина у віці до 16 років, то штраф у розмірі 340-850 гривень заплатять батьки.

Відповідальність за буллінг в школі хоча покласти на керівників. За законопроектом, вони зобов'язані будуть збирати батьківські скарги, ініціювати розслідування і збирати комісію, яка буде виносити вердикт за фактом правопорушення.

Для того, щоб директори шкіл не приховували факти буллінга, нардепи визначили для них штраф у 1700 гривень.

Нагадаємо, раніше в МОН назвали кількість звернень до психологів у зв'язку з буллингом в школі.

А також ми повідомляли про те, що Уляна Супрун дала рекомендації батькам, чиї діти страждають від тиску однолітків.

Відео: РБК-Україна