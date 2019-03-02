ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Родительская суббота 2 марта: что категорически нельзя делать

STYLERЖизнь    02.03.2019 - 07:33
Родительская суббота 2 марта: что категорически нельзя делать
Иллюстративное фото (wikimedia.org/Petar Milošević)

Родительская суббота - это день особого поминовения усопших

2 марта - родительская суббота. В этот день, за неделю до Великого поста, в православных храмах совершается особое поминовение умерших. Название "родительская" скорее всего произошло от традиции называть покойных "родителями", то есть теми, которые отошли к родителям. Еще одна версия - "родительскими" субботы стали именоваться, потому что христиане молитвенно поминали в первую очередь своих почивших родителей.

Родительская суббота 2 марта: что категорически нельзя делать

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Поминальная суббота (Вселенская родительская суббота) 2 марта названа "мясопустной". Это потому, что она приходится на Мясопустную неделю (неделя перед Масленицей). Называют ее также Малой масленицей.

Сегодня в церквях и храмах поминают всех крещеных верующих, и священнослужители призывают всех молитвами помочь душам обрести покой.

Что нельзя делать в родительскую субботу

Поминальную субботу надо по возможности провести в молитве. Лейтмотив всех молитв за упокой - прощение грехов. Мертвые уже не могут каяться и просить прощения, зато мы можем приложить все усилия и молить Бога о милости к ним. И благодаря этому Господь может изменить судьбу умершего человека.

Кроме того, по традиции верующие посещают могилы на кладбищах. Можно убрать на могиле, привести в порядок оградки и поставить свежие цветы. На кладбище также осуществляют лития. Для этого приглашают священнослужителя или усиленно молятся самостоятельно.

Важно помнить, что поминать усопших алкоголем запрещается. А еще на кладбищах не принято есть. Священнослужители также просят украинцев воздержаться от оставления воспоминания - продуктов питания, сладостей и выпечки, так как это считается пережитком языческой веры.

Напомним, что уже в ближайшее время произойдут изменения в церковном дресс-коде и календаре.

В марте украинцы будут отдыхать 11 дней Этой весной украинцы получат четыре дополнительных выходных дня
Новости Украины Праздники
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь