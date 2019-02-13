Платок будет не нужен: религиовед рассказал, как изменится церковный дресс-код

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После получения автокефалии ПЦУ началась реформация церкви

Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний обещал, что женщинам в храмах единой поместной украинской православной церкви не обязательно будет одевать платок. Как рассказал известный религиовед Ростислав Мартынюк в эфире ObozTV, это новшество вступит в силу уже в ближайшее время.

Решение главы новосозданной украинской церкви относительно "дресс-кода" эксперт объяснил тем, что приход верующего человека в храм - словно личный визит в гости к Богу, поэтому вопрос выбора одежды остается только за человеком.

Мартынюк заявил, что как человек церковный он понимает, что в большинстве случаев желание служителей церкви является "условно говоря, желание дамочек в свечной лавке или каких-то уборщиц, просто пристать к женщине".

По его мнению, навязывать верующим "церковные дресс-коды" не вежливо.

Напомним, на сегодняшний день к ПЦУ присоединилось более 250 церквей УПЦ МП. Больше всего переподчинений осуществляется в Винницкой области. Недавно в сети был опубликован рейтинг приходов в ПЦУ по областям.

Как сообщалось ранее, по словам директора Центра религиозной безопасности Дмитрия Горевого, в церквях ПЦУ кроме изменения цен на таинства и свечи также вероятны новшества в языке богослужения, церковном календаре и введении скамей в храмах.