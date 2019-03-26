Родственница Сталлоне погибла в Одессе: неожиданные подробности (видео)

Причиной резонансного ДТП в Одессе, в котором скончалась родственница Сильвестра Сталлоне Виктория Кравченко и брат чемпиона мира по боксу Рамиля Гаджиева Шамиль Гаджиев, могли стать уличные гонки. О подробностях инцидента сообщает ТСН.

На видеозаписях с камер наблюдения видно, как два авто премиум-класса мчат рядом, после чего BMW внезапно начинает лететь наперерез Porshe. Тот чудом избегает удара и едет дальше. После этого BMW влетает в столб. Бетонная опора ломается, авто разрывает напополам и вспыхивает.

ДТП в Одессе - погибшая оказалась родственницей Сталлоне: (видео: YouTube/ТСН)

Свидетели говорят о том, что две иномарки как будто бы соревновались между собой в скорости. А вот причиной аварии могло вполне стать некачественное покрытие дорог.

Также очевидцы утверждают, что после столкновения тело девушки вылетело из машины. Версию о гонках в полиции не подтверждают. Однако есть среди свидетелей те, кто ее опровергает. Журналисты пытались связаться с водителем Porshe, однако он скрывается.

"Шаму я знаю, это светлый человек, он никогда никого не обидит. Все его братья любили погонять. Я очень сочувствую его родным", - высказался приятель погибшего в автокатастрофе.

Напомним, что авария произошла в центре города возле "Политеха". BMW X6 столкнулся с припаркованным Hyundai Sonata после чего врезался в электроопору. От страшного удара авто разорвало пополам и его передняя часть загорелась. Обломки автомобиля разбросало на десятки метров.

Ранее мы сообщали, что точка в деле ДТП в Харькове на Сумской до сих пор не поставлена. Адвокат одного из фигурантов Геннадия Дронова подал апелляцию, поскольку считает решение суда незаконным.

Также мы писали о том, что в Виннице маршрутчик сбил школьника на "зебре" и даже не извинился. Мальчик до сих пор проходит лечение, а дело по ДТП закрыли и водитель продолжает работать.