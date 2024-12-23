Роман "Джокер" Кравець "засвітився" на бою Усика у Саудівській Аравії: фото

За словами Барабаш, подорож Кравця викликала обурення через можливі порушення правил виїзду за кордон.

Громадська діячка зазначає, що він перетнув кордон під час війни завдяки довідці з військово-лікарської комісії, яка, за її словами, може бути фіктивною.

Також вона повімила, що Миколу Удянського неодноразово звинувачували у шахрайських діях, зокрема в обхід обмежень Національного банку України через перекази між фізичними особами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що журналісти зʼясували нові деталі виїзду Романа "Джокера" Кравця. За даними розслідування, 16 липня 2024 року був проведений медичний огляд Романа Кравця, після якого він визнаний непридатним до військової служби з виключенням його з військового обліку. Утім, у цей час він сам перебував за кордоном і не міг підписувати документи.