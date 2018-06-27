В России опубликовали уникальные документы начала немецко-советской войны (фото)

Документы обнародовали в Минообороне РФ
Министерство обороны России опубликовало на своем сайте рассекреченные архивных документов начала немецко-советской войны (так называемой Великой отечественной войны).
Фото: june-22.mil.ru
Среди опубликованных документов — первая директива военного командования СССР, боевой приказ начальника Генштаба Красной армии Георгия Жукова, написанный от руки спустя три часа после начала войны, а также трофейная карта плана "Барбаросса", которая представлена впервые.
Фото: june-22.mil.ru
Минобороны выложило донесения командиров воинских частей Красной армии и наградные документы с описаниями подвигов военнослужащих, в том числе и с украинских земель.
Фото: june-22.mil.ru
Также в РФ обнародовали документы трех особых военных округов – Киевского, Западного и Ленинградского.
Фото: june-22.mil.ru
В 1952 году в Военно-историческом управлении Генерального штаба Советской Армии была создана группа под руководством генерал-полковника А.П. Покровского, которая приступила к разработке описания периода Второй мировой войны с 1941-1945 года. Среди всех обнародованных документов – этих большинство.
Ранее сообщалось, что Владимир Вятрович рассказал об опасности празднования 22 июня на государственном уровне.
День скорби и памяти жертв войны