В России опубликовали уникальные документы начала немецко-советской войны (фото)

Документы обнародовали в Минообороне РФ

Министерство обороны России опубликовало на своем сайте рассекреченные архивных документов начала немецко-советской войны (так называемой Великой отечественной войны).

Фото: june-22.mil.ru

Среди опубликованных документов — первая директива военного командования СССР, боевой приказ начальника Генштаба Красной армии Георгия Жукова, написанный от руки спустя три часа после начала войны, а также трофейная карта плана "Барбаросса", которая представлена впервые.

Фото: june-22.mil.ru

Минобороны выложило донесения командиров воинских частей Красной армии и наградные документы с описаниями подвигов военнослужащих, в том числе и с украинских земель.

Фото: june-22.mil.ru

Также в РФ обнародовали документы трех особых военных округов – Киевского, Западного и Ленинградского.

Фото: june-22.mil.ru

В 1952 году в Военно-историческом управлении Генерального штаба Советской Армии была создана группа под руководством генерал-полковника А.П. Покровского, которая приступила к разработке описания периода Второй мировой войны с 1941-1945 года. Среди всех обнародованных документов – этих большинство.

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