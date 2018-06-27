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В Росії опублікували унікальні документи початку німецько-радянської війни (фото)

STYLERLIFE        27.06.2018 - 15:15
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Документи оприлюднили в Минообороне РФ

Міністерство оборони Росії опублікувало на своєму сайті розсекречені архівних документів початку німецько-радянської війни (так званої Великої вітчизняної війни).

Фото: june-22.mil.ru

Серед опублікованих документів — перша директива військового командування СРСР, бойовий наказ начальника Генштабу Червоної армії Георгія Жукова, написаний від руки через три години після початку війни, а також трофейна карта плану "Барбаросса", яка представлена вперше.

Фото: june-22.mil.ru

Міноборони виклало донесення командирів військових частин Червоної армії і нагородні документи з описами подвигів військовослужбовців, в тому числі і з українських земель.

Фото: june-22.mil.ru

Також в РФ оприлюднили документи трьох особливих військових округів – Київського, Західного і Ленінградського.

Фото: june-22.mil.ru

У 1952 році у Військово-історичному управлінні Генерального штабу Радянської Армії була створена група під керівництвом генерал-полковника А. П. Покровського, яка приступила до розробки опису періоду Другої світової війни 1941-1945 року. Серед усіх оприлюднених документів – більшість цих.

Раніше повідомлялося, що Володимир В'ятрович розповів про небезпеку святкування 22 червня на державному рівні.

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Теги: Вторая мировая, война, історія, СССР
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