В Росії опублікували унікальні документи початку німецько-радянської війни (фото)

Документи оприлюднили в Минообороне РФ

Міністерство оборони Росії опублікувало на своєму сайті розсекречені архівних документів початку німецько-радянської війни (так званої Великої вітчизняної війни).

Фото: june-22.mil.ru

Серед опублікованих документів — перша директива військового командування СРСР, бойовий наказ начальника Генштабу Червоної армії Георгія Жукова, написаний від руки через три години після початку війни, а також трофейна карта плану "Барбаросса", яка представлена вперше.

Фото: june-22.mil.ru

Міноборони виклало донесення командирів військових частин Червоної армії і нагородні документи з описами подвигів військовослужбовців, в тому числі і з українських земель.

Фото: june-22.mil.ru

Також в РФ оприлюднили документи трьох особливих військових округів – Київського, Західного і Ленінградського.

Фото: june-22.mil.ru

У 1952 році у Військово-історичному управлінні Генерального штабу Радянської Армії була створена група під керівництвом генерал-полковника А. П. Покровського, яка приступила до розробки опису періоду Другої світової війни 1941-1945 року. Серед усіх оприлюднених документів – більшість цих.

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