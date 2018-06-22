"Атавизм совка": Вятрович рассказал об опасности празднования 22 июня на государственном уровне

Владимир Вятрович считает, что государственное празднование 22 июня является неуместным и опасным

Глава УИНП (Украинский институт национальной памяти), историк Владимир Вятрович заявил, что недопустимо отмечать на государственном уровне 22 июня (22 июня 1941 года нацистская Германия напала на СССР, в советской и российской историографии эта дата считается началом "Великой отечественной войны", тогда как в Украине этот термин считается наследием советской идеологии). Об этом Вятрович написал на своей странице в Facebook.

"Спросите у любого, что отмечает сейчас Украина? 90% ответит - "начало Великой отечественной войны", - пишет глава УИНП.

Историк подчеркнул, что "22 июня" - это мем, который запускает в действие миф о "Великой отечественной", который в свою очередь является идеологической платформой российского империализма.



Скірншот поста (facebook.com/volodymyr.viatrovych)

"8 мая — день когда мы вспоминаем всех, кто прошел Вторую мировую и стал ее жертвами. 1 сентября — день когда мы вспоминаем о начале самой страшной в истории человечества войны. Празднования 22 июня на государственном уровне — атавизм "совка", который продлевает жизнь мифа о "Великой отечественной". Советского мифа, который имел задачу скрыть факт, что СССР вместе с Третьим рейхом начинал Вторую мировую, что треть этой войны они сражались по одну сторону баррикад", - пишет Владимир.

Историк убежден, что сейчас этот миф — инструмент мобилизации общества в России, в том числе мобилизации для борьбы против Украины.

Вятрович подытожил, что государственное празднование 22 июня является не только неуместным, но и опасным".

Скірншот поста (facebook.com/volodymyr.viatrovych)

Ранее Владимир Вятрович рассказал о возможный реванш пророссийских сил.

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