"Важливо спростовувати міфи": В'ятрович застеріг про можливий реванш проросійських сил

Пам'ять про Майдан – запобіжник від неправдивих міфів про Україну, вважає голова Інституту національної пам'яті

В Інституті національної пам'яті давно займаються збереженням і пошуками фактів про Революцію Гідності. Один з найбільших проектів, який проходить в Інституті по цій темі – це запис усної історії Майдану.

"На сьогодні ми записали понад 1300 інтерв'ю учасників Майдану по всій Україні. Частково вони публікуються. До свого здивування, нам в руки потрапив підручник, де писали, що Майдан був скрізь, окрім Криму та Донбасу. Нам важливо спростувати ось такі міфи, які поступово починають виникати", - сказав глава Інституту Володимир В'ятрович.

Приблизно через два роки величезний відеоархів в Інституті сподіваються викласти у відкритий доступ, щоб його могли використовувати в освітніх програмах.

"Як громадянин України й учасник Майдану, вважаю за необхідне зберегти пам'ять про те, через що ми всі разом з вами пройшли. Це важливо для мене як для історика, важливо зафіксувати це в історії України і навіть в історії світу", - каже Володимир В'ятрович.

Фото: Голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович (РБК-Україна/Віталій Носач)

Що стосується проекту Музею Майдану, то станом на сьогодні вже створено юридичну особу "Музей Революції Гідності", і він почав свою роботу, додав історик.

"Музей Майдану - це і політичний запобіжник від можливого реваншу проросійських сил, який, як ми відчуваємо, так чи інакше готується. Тільки цією пам'яттю ми будемо протистояти тому, щоб нас знову повернули в часи Януковича або навіть глибше - в радянські часи", - сказав В'ятрович.

За його словами, поступово сприйняття цієї теми в суспільстві починає змінюватися не в кращий бік.

"Ми бачимо, як зростає байдужість, в тому числі наших колег з органів влади. Бачимо, як зростає байдужість навіть у суспільстві, і звучить ось цю тезу "а навіщо це було?". Ми боїмося, що якщо організовано не протиставитися цьому, то така атмосфера може дійсно бути сприятливою для реваншу. Я переконаний, що саме пам'ять про Майдан є тим запобіжником, який не дозволить нам повернутися в минуле", - додав глава Інституту національної пам'яті.

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