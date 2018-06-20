"Важно опровергать мифы": Вятрович предостерег о возможном реванше пророссийских сил

Память о Майдане – предохранитель от неправдивых мифов об Украине, считает глава Института национальной памяти

В Институте национальной памяти давно занимаются сохранением и поисками фактов о Революции Достоинства. Один из крупнейших проектов, который проходит в Институте по этой теме – это запись устной истории Майдана.

"На сегодня мы записали более 1300 интервью участников Майдана по всей Украине. Частично они публикуются. К своему удивлению, нам в руки попал учебник, где писали, что Майдан был везде, кроме Крыма и Донбасса. Нам важно опровергнуть вот такие мифы, которые постепенно начинают возникать", - сказал глава Института Владимир Вятрович.

Примерно через два года огромный видеоархив в Институте надеются выложить в открытый доступ, чтобы его могли использовать в образовательных программах.

"Как гражданин Украины и участник Майдана, считаю необходимым сохранить память о том, через что мы все вместе с вами прошли. Это важно для меня и как для историка, важно зафиксировать это в истории Украины и даже в истории мира", - говорит Владимир Вятрович.

Фото: Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович (РБК-Украина/Виталий Носач)

Что касается проекта Музея Майдана, то по состоянию на сейчас уже создано юридическое лицо "Музей Революции Достоинства", и он начал свою работу, добавил историк.

"Музей Майдана - это и политический предохранитель от возможного реванша пророссийских сил, который, как мы чувствуем, так или иначе готовится. Только этой памятью мы будем противостоять тому, чтобы нас опять вернули во времена Януковича или даже глубже - в советские времена", - сказал Вятрович.

По его словам, постепенно восприятие этой темы в обществе начинает меняться не в лучшую сторону.

"Мы видим, как нарастает равнодушие, в том числе наших коллег из органов власти. Видим, как нарастает равнодушие даже в обществе, и звучит вот этот тезис "а зачем это было?". Мы боимся, что если организовано не противопоставиться этому, то такая атмосфера может действительно быть благоприятной для реванша. Я убежден, что именно память о Майдане является тем предохранителем, который не позволит нам вернуться в прошлое", - добавил глава Института национальной памяти.

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