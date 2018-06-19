Против реванша пророссийских сил: как Украине сохранить память о Революции Достоинства и Небесной Сотне

В Киеве начинается подготовка к мероприятиям 5-й годовщины Революции Достоинства

"Лучшей памятью о погибших Героях Небесной Сотни были бы изменения в стране, ведь они погибли за то, чтобы государство изменилось. В 2012 году, пожалуй, никто бы не мог даже подумать о той Украине, которую мы имеем сейчас. К 5-й годовщине Революции Достоинства мы в очередной раз говорим о необходимости наказания виновных. Большинство этих процессов сейчас заблокированы, поэтому нужны изменения во всей судебной системе. У нас еще действительно много работы, чтобы построить ту страну, о которой мечтали Герои".

Владимир Бондарчук, глава ОО "Семья Героев Небесной Сотни"

Дискуссии о памяти героев Небесной Сотни активизируется обычно на годовщины революционных событий, но после этого довольно быстро затихают.

Более того: все чаще эксперты говорят, что интерес к этой теме падает, потому что люди все больше разочаровываются во власти, в политиках и в судах. В частности потому, что виновные за расстрелы на Майдане до сих пор не наказаны.

Как в Украине собираются увековечить память о Революции Достоинства и героях Небесной Сотни – в материале Styler.

Короткометражные фильмы, социальная реклама и интервью со свидетелями событий

В Украине начинается подготовка к мероприятиям 5-й годовщины Революции Достоинства. На Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни – Музей Революции Достоинства в этом году правительство выделило 200 млн грн. Сейчас проводится подготовка проекта мемориальной части комплекса.

Кроме того, 27-28 июня проведут заседание международного жюри по определению победителя проекта Музея Героев Небесной Сотни – Революции Достоинства, рассказал министр культуры Украины Евгений Нищук на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

"Дискутировать мы можем еще и пять, и десять лет. Я боюсь, что эти дискуссии впоследствии могут затихать. Поэтому важно держать градус памяти в конкретных действиях", - сказал Нищук.

Среди других проектов, предусмотренных на этот год – съемка короткометражных фильмов о героях Небесной Сотни, социальная реклама, запись интервью, на основе которых будут сдавать устные истории Майдана. Также утвержден план мероприятий в Мыстецьком Арсенале, посвященных 5-й годовщине Революции.

Фото: Министр культуры Украины Евгений Нищук (РБК-Украина/Виталий Носач)

Евгений Нищук напомнил, что недавно также был объявлен конкурс на фильмы патриотического направления. В Минкульте надеются, что среди претендентов, возможно, есть конкретные проекты о событиях Майдана.

"Кое-кто говорит, что для создания подобных фильмов должно пройти длительное время. Я не очень согласен. Потому что со временем многое исчезает, нивелируется, умышленно переводится в то состояние, когда даже звучит тезис, мол, "так а за что они умерли?". На это вопрос быть четкий ответ, у всех должно быть понимание на все века, что ребята умерли за наивысшие ценности в понимании человечества", - сказал Нищук.

"Нам в руки попал учебник, где писали, что Майдан был везде, кроме Крыма и Донбасса. Важно опровергать такие мифы"

"Как гражданин Украины и участник Майдана считаю необходимым сохранить память о том, через что мы все вместе с вами прошли. Это важно для меня и как для историка, важно зафиксировать это в истории Украины и даже в истории мира", - говорит глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Несмотря на то, что Институт до определенного момента не занимался никакими темами вне 20 века, в нем решили заниматься сохранением памяти о Майдане. Один из крупнейших проектов, который проходит в Институте национальной памяти по этой теме – это запись устной истории Майдана.

Фото: Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович (РБК-Украина/Виталий Носач)

"На сегодня мы записали более 1300 интервью участников Майданапо всей Украине. Частично они публикуются. На свое удивление, к нам в руки попал учебник, где писали, что Майдан был везде, кроме Крыма и Донбасса. Нам важно опровергнуть вот такие мифы, которые постепенно начинают возникать", - сказал он.

Примерно за два года огромный видеоархив в Институте надеются выложить в открытый доступ, чтобы его могли использовать в образовательных программах.

"Видим, как нарастает равнодушие в обществе, как звучит тезис "а зачем это было?"

"Что касается проекта Музея Майдана, то по состоянию на сейчас уже создано юридическое лицо "Музей Революции Достоинства", и он начал свою работу. В результате конкурса нашли Игоря Пошивайло, который возглавил музей и сформировал команду. Музей Майдана - это и политический предохранитель от возможного реванша пророссийских сил, который, как мы чувствуем, так или иначе готовится. Только этой памятью мы будем противостоять тому, чтобы нас опять вернули во времена Януковича или даже глубже - в советские времена", - сказал Владимир Вятрович.

По его словам, постепенно восприятие этой темы в обществе начинает меняться не в лучшую сторону.

"Мы видим, как нарастает равнодушие, в том числе наших коллег из органов власти. Видим, как нарастает равнодушие даже в обществе, и звучит вот этот тезис "а зачем это было?". Мы боимся, что если организовано не противопоставиться этому, то такая атмосфера может действительно быть благоприятной для реванша. Я убежден, что именно память о Майдане является тем предохранителем, который не позволит нам вернуться в прошлое", - добавил глава Института национальной памяти.

"Надо, чтобы музей не ассоциировался с политическими конъюнктурами"

Через несколько лет в центре Киева появится Музей Майдана и отдельно – мемориальный комплекс, посвященный революционным событиям, напоминает директор Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло.

Пока музей не имеет постоянного помещения, и некоторые экспонаты и кабинеты сотрудников музея находятся в том числе и в Музее Гончара.

Фото: Директор Национального музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло (РБК-Украина/Виталий Носач)

"Создание мемориала и открытие первой и второй очереди в следующем году – это один из результатов, к которому мы идем. Несмотря на возможные политические изменения, несмотря на выборы. Надо, чтобы музей не ассоциировался с политическими конъюнктурами", - сказал директор музея.

По его словам, сейчас есть немало инициатив создать музеи Майдана в отдельных регионах.

"Надо понимать, что одновременно мы не изменим Украину, не остановим гибридную войну, не изменим сознание граждан. Но шаг за шагом, системно работая, мы это сделаем", - добавил Игорь Пошивайло.

"Украинцы в прямых эфирах видели, как уничтожают людей. Это сформировало чувство вины "

Также вскоре собираются снять короткометражные фильмы о каждом из героев Небесной сотни, говорит Владимир Тихий, режиссер, лауреат Шевченковской премии.

"На сознание молодежи значительно больше сегодня влияет интернет. Видео, блоги доминируют в сознании молодых людей, и над этим надо работать. О каждом Герое Революции Достоинства собираемся сделать небольшой фильм на три минуты, который бы подчеркивал, что Революция имеет лицо. Это был бы срез активной части общества Украины. Над этим проектом мы с Babylon'13 будем работать в ближайшее время", - говорит Владимир Тихий.

Фото: Режиссер Владимир Тихий (facebook.com/volodymyr.tykhyy)

Он также вспомнил слова историка Станислава Грещишина о том, что расстрелы на Майдане стали трагическим опытом для украинцев, который до сих пор многие несут как тяжелое бремя.

"Грещишин как-то обратил внимание на то, что миллионы украинцев в это время сидели возле мониторов и в прямых эфирах видели, как уничтожают людей, уничтожают надежду. Они не могли ничего с этим сделать. Это сформировало чувство вины, и мы должны преодолеть это посттравматический синдром. Говорят, общество стало безразличным. Нет, оно не безразлично, но несет это бремя. Люди думают: "если бы я был там, этого бы не произошло". Надо дать людям помочь освободиться от этого бремени, преодолеть его", - сказал Тихий.

Режиссер отметил, что есть предложение создать закон Революции Достоинства.

"Сейчас мы видим некоторый казус. А именно - законодательная неопределенность этих событий именно как Революции позволяет умело этим вопросом спекулировать. Например, когда процесс над узурпатором власти превращается в пресс-конференцию человека, который хвастает и показывает себя жертвой. Поэтому возникла идея инициировать закон о Революции Достоинства. Он не должен быть длинным. Но он должен поставить четкую точку над пониманием этих событий, чтобы спекуляции были абсолютно вне контекста, когда мы говорим о Революции Достоинства", - подчеркнул режиссер.

Видео: День пам'памяти и примирения (video.rbc.ua)

Ранее Игорь Пошивайло рассказал, каким хотят создать Музей Майдана в Киеве.