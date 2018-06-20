"Видели, как уничтожают людей": режиссер предложил создать закон о Революции Достоинства

Нельзя допускать любых спекуляций вокруг темы Майдана, считает Владимир Тихий

О каждом погибшем герое Революции Достоинства собираются сделать небольшой фильм по три минуты, который бы подчеркивал, что Революция имеет лицо. Об этом на пресс-конференции в Украинском кризисном медиа центре заявил режиссер Владимир Тихий.

Он также вспомнил слова историка Станислава Грещишина о том, что расстрелы на Майдане стали трагическим опытом для украинцев, который до сих пор многие несут как тяжелое бремя.

"Он как-то обратил внимание на то, что миллионы украинцев в это время сидели возле мониторов и в прямых эфирах видели, как уничтожают людей, уничтожают надежду. Они не могли ничего с этим сделать. Это сформировало чувство вины, и мы должны преодолеть этот посттравматический синдром. Говорят, общество стало безразличным. Нет, оно не безразлично, но несет это бремя. Люди думают: "если бы я был там, этого бы не произошло". Надо дать людям помочь освободиться от этого бремени, преодолеть его", - сказал Тихий.

Фото: Режиссер Владимир Тихий (facebook.com/volodymyr.tykhyy)

Режиссер отметил, что есть предложение создать закон о Революции Достоинства.

"Сейчас мы видим некоторый казус. А именно - законодательная неопределенность этих событий именно как Революции позволяет умело этим вопросом спекулировать. Например, когда судебный процесс над узурпатором власти превращается в пресс-конференцию человека, который хвастает и показывает себя жертвой. Поэтому возникла идея инициировать закон о Революции Достоинства. Он не должен быть длинным. Но он должен поставить четкую точку над пониманием этих событий, чтобы спекуляции были абсолютно вне контекста, когда мы говорим о Революции Достоинства", - подчеркнул режиссер.

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