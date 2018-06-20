"Бачили, як знищують людей": режисер запропонував створити закон про Революцію Гідності

Не можна допускати будь-яких спекуляцій навколо теми Майдану, вважає Володимир Тихий

Про кожного загиблого героя Революції Гідності збираються зробити невеликий фільм по три хвилини, який би підкреслював, що Революція має обличчя. Про це на прес-конференції в Українському кризовому медіа центрі заявил режисер Володимир Тихий.

Він також згадав слова історика Станіслава Грещишина про те, що розстріли на Майдані стали трагічним досвідом для українців, який досі багато хто несе як важкий тягар.

"Він звернув увагу на те, що мільйони українців в цей час сиділи біля моніторів і в прямих ефірах бачили, як знищують людей, як знищують надію. Вони не могли нічого з цим зробити. Це сформувало почуття провини, і ми повинні подолати цей посттравматичний синдром. Кажуть, суспільство стало байдужим. Ні, воно не байдуже, але несе цей тягар. Люди думають: "якщо б я був там, цього б не сталося". Треба дати людям допомогти звільнитися від цього тягаря, подолати його", - сказав Тихий.

Фото: Режисер Володимир Тихий (facebook.com/volodymyr.tykhyy)

Режисер зазначив, що є пропозиція створити закон про Революцію Гідності.

"Зараз ми бачимо певний казус. А саме - законодавча невизначеність цих подій як Революції дозволяє вміло спекулювати цим питанням. Наприклад, коли судовий процес над узурпатором влади перетворюється на прес-конференцію людини, яка хизується і показує себе жертвою. Тому виникла ідея ініціювати закон про Революцію Гідності. Він не маэ бути довгим. Але він маэ поставити чітку точку над розумінням цих подій, щоб спекуляції були абсолютно поза контекстом, коли ми говоримо про Революцію Гідності", - підкреслив режисер.

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