"Атавізм совка": В'ятрович розповів про небезпеку відзначення 22 червня на державному рівні

Володимир В’ятрович вважає, що державне відзначення 22 червня є недоречним і небезпечним

Глава УІНП (Український інститут національної пам’яті), історик Володимир В’ятрович заявив, що неприпустимо відзначати на державному рівні 22 червня (22 червня 1941 року нацистська Німеччина напала на СРСР, в радянській і російській історіографії ця дата вважається початком "Великої вітчизняної війни", тоді як в Україні цей термін вважається спадком радянської ідеології). Про це В’ятрович написав на своїй сторінці в Facebook.

"Запитайте в будь-кого, що відзначає нині Україна? 90% відповість - "початок Великої вітчизняної війни", - пише глава УІНП.

Історик підкреслив, що що "22 червня" - це мем, який запускає в дію міф про "Велику вітчизняну", який в свою чергу є ідеологічною платформою російського імперіалізму.



Скірншот поста (facebook.com/volodymyr.viatrovych)

"8 травня — день коли згадуємо всіх, хто перейшов Другу світову та став її жертвами. 1 вересня — день коли згадуємо про початок найстрашнішої в історії людства війни. Відзначення 22 червня на державному рівні — атавізм "совка", який продовжує життя міфу про "Велику вітчизняну". Радянського міфу, який мав за завдання приховати факт, що СРСР разом з Третім рейхом починав Другу світову, що третину цієї війни вони боролися по один бік барикад", - пише Володимир.

Історик переконаний, що нині цей міф — інструмент мобілізації суспільства в Росії, в тому числі мобілізації для боротьби проти України.

В’ятрович підсумував, що державне відзначення 22 червня є "не лише недоречним, але й небезпечним".

Скірншот поста (facebook.com/volodymyr.viatrovych)

Раніше Володимир В'ятрович розповів про можливий реванш проросійських сил.

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