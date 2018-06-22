Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Атавізм совка": В'ятрович розповів про небезпеку відзначення 22 червня на державному рівні

STYLERLIFE        22.06.2018 - 15:42
Фото: Володимир В'ятрович (РБК-Україна)
Фото: Володимир В'ятрович (РБК-Україна)

Володимир В’ятрович вважає, що державне відзначення 22 червня є недоречним і небезпечним

Глава УІНП (Український інститут національної пам’яті), історик Володимир В’ятрович заявив,  що неприпустимо відзначати на державному рівні 22 червня (22 червня 1941 року нацистська Німеччина напала на СРСР, в радянській і російській історіографії ця дата вважається початком "Великої вітчизняної війни", тоді як в Україні  цей термін вважається спадком радянської ідеології). Про це В’ятрович написав на своїй сторінці в Facebook.

"Запитайте в будь-кого, що відзначає нині Україна? 90% відповість - "початок Великої вітчизняної війни", - пише глава УІНП.

Історик підкреслив, що що "22 червня" - це мем, який запускає в дію міф про "Велику вітчизняну", який в свою чергу є ідеологічною платформою російського імперіалізму.


Скірншот поста (facebook.com/volodymyr.viatrovych)

"8 травня — день коли згадуємо всіх, хто перейшов Другу світову та став її жертвами. 1 вересня — день коли згадуємо про початок найстрашнішої в історії людства війни. Відзначення 22 червня на державному рівні — атавізм "совка", який продовжує життя міфу про "Велику вітчизняну". Радянського міфу, який мав за завдання приховати факт, що СРСР разом з Третім рейхом починав Другу світову, що третину цієї війни вони боролися по один бік барикад", - пише Володимир.

Історик переконаний, що нині цей міф — інструмент мобілізації суспільства в Росії, в тому числі мобілізації для боротьби проти України. 

В’ятрович підсумував, що державне відзначення 22 червня є "не лише недоречним, але й небезпечним".

Скірншот поста (facebook.com/volodymyr.viatrovych)

Раніше Володимир В'ятрович розповів про можливий реванш проросійських сил.

Як і чому проводилася депортація кримських татар з Криму

Завершення декомунізації в Україні: В'ятрович розкрив деталі "Роботи ще багато": В'ятрович розповів про успіхи декомунізації
Теги: історія, СССР, Владимир Вятрович
"Гей-парад у Києві": "Квартал 95" показав альтернативну версію прайда (відео)
Трималася за потонулого батька: у Запорізькій області врятували з моря маленьку дівчинку
Церковні обряди: стало відомо, скільки коштують хрестини і вінчання у Києві
"Рознести в пух і прах": Кікабідзе передбачив швидкий розпад Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся