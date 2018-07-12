В России пропал английский болельщик, который приехал на ЧМ-2018

Фото: Английские болельщики (facebookcom SportExpressNews)

В российской полиции заявили, что ничего не знают об инциденте

Родственники английского болельщика Дугласа Моретона, который отправился поддержать свою команду на ЧМ в Россию, заявили о его исчезновении. Об этом сообщает Reuters.

Представитель британского посольства подтвердил, что Моретон пропал без вести и сказал, что он поддерживает связь с соответствующими властями в России, чтобы попытаться установить местонахождение болельщика.

Моретон в последний раз был замечен в Самаре, где Англия выиграла в Швеции в четвертьфинале. Родственники ожидали, что Дуглас вернется в Москву, но на связь после игры он так и не выходил. Они предполагают, что болельщик все попал в Москву, поскольку его кредитная карта была использована в российской столице.

Родственники Моретона указали, что его рост составляет 167 сантиметров, он говорит с бристольским акцентом, носит очки и редко бреется.

В свою очередь в российской полиции заявили, что ничего не знают об инциденте.

"В органы внутренних дел ГУ МВД России по Самарской области заявления о без вести пропавших иностранных граждан не поступало, информация, размещенная в СМИ в данный момент проверяется," – сказал сотрудник пресс-службы полиции.

Ранее сообщалось, что хорватский болельщик устроил вокруг себя неожиданный ажиотаж. На ЧМ 2018 он "сделал" из своего авто настоящий гриль-аппарат, на котором люди жарили мясо.

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