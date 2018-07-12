У Росії зник англійський уболівальник, який приїхав на ЧС-2018

Фото: Англійські вболівальники (facebookcom SportExpressNews)

У російській поліції заявили, що нічого не знають про інцидент

Родичі англійського вболівальника Дугласа Моретона, який відправився підтримати свою команду на ЧС в Росію, заявили про його зникнення. Про це повідомляє Reuters.

Представник британського посольства підтвердив, що Моретон пропав без вісті і сказав, що він підтримує зв'язок з відповідними владою в Росії, щоб спробувати встановити місцезнаходження вболівальника.

Моретон в останній раз був помічений в Самарі, де Англія виграла у Швеції в чвертьфіналі. Родичі чекали, що Дуглас повернеться до Москви, але на зв'язок після гри він так і не виходив. Вони припускають, що вболівальник все потрапив у Москву, оскільки його кредитна карта була використана в російській столиці.

Родичі Моретона вказали, що його зріст становить 167 сантиметрів, він говорить з брістольським акцентом, носить окуляри і голиться рідко.

У свою чергу в російській поліції заявили, що нічого не знають про інцидент.

"В органи внутрішніх справ ГУ МВС Росії по Самарській області заяви про безвісти зниклих іноземних громадян не надходило, інформація, розміщена в ЗМІ, в даний момент перевіряється", – сказав співробітник прес-служби поліції.

Раніше повідомлялося, що хорватський уболівальник влаштував навколо себе несподіваний ажіотаж. На ЧС 2018 він "зробив" свого авто справжній гриль-апарат, на якому люди смажили м'ясо.

Герої, загиблі в червні 2018