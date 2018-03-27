"Россия не будет отступать": дипломат заявил о вероятности начала мировой войны

Он обратил внимание, что конфликт РФ и Запада только углубляется

Дипломат, руководитель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко заявил о возможности начала мировой войны в связи с действиями России. Об этом он сообщил в интервью изданию "Апостроф".

По словам эксперта, отношения между Западом и Россией переходят на новый этап, который будет значительно более агрессивным, интенсивным и конфронтационным, чем подход, который применяли до сих пор: сдерживание и диалог.

"Понятно, что это выкристаллизуется чуть позже. В том числе, скажем, и намерения не ограничиваться высылкой дипломатов, довольно шаблонным шагом, а перейти, например, к арестам недвижимости, других финансовых активов. Нынешние действия фактически свидетельствуют о начале новой стадии противостояния", - говорит Яременко.

Дипломат отмечает, что дела могут пойти в разных формах, вплоть до мировой войны, ведь конфронтация обостряется, конфликт углубляется, и не только насчет Украины

"Совершенно точно Россия не будет отступать: это невозможно по той причине, что Путин применяет подход сосредоточения внимания на себе, своих требованиях, напоминая, что он - противник. Ему не удалось стать полноправным партнером, и он решил стать полноправным врагом или противником. Этот подход диктует необходимость продолжать эскалацию. Если он перестает быть противником, у него нет аргументов, чтобы стать партнером", - говорит Яременко.

Напомним, что известный историк объяснил, почему нельзя верить россиянам.