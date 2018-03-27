Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Россия не будет отступать": дипломат заявил о вероятности начала мировой войны

STYLERLIFE        27.03.2018 - 12:12
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Он обратил внимание, что конфликт РФ и Запада только углубляется

Дипломат, руководитель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко заявил о возможности начала мировой войны в связи с действиями России. Об этом он сообщил в интервью изданию "Апостроф".

По словам эксперта, отношения между Западом и Россией переходят на новый этап, который будет значительно более агрессивным, интенсивным и конфронтационным, чем подход, который применяли до сих пор: сдерживание и диалог.

"Понятно, что это выкристаллизуется чуть позже. В том числе, скажем, и намерения не ограничиваться высылкой дипломатов, довольно шаблонным шагом, а перейти, например, к арестам недвижимости, других финансовых активов. Нынешние действия фактически свидетельствуют о начале новой стадии противостояния", - говорит Яременко.

Дипломат отмечает, что дела могут пойти в разных формах, вплоть до мировой войны, ведь конфронтация обостряется, конфликт углубляется, и не только насчет Украины

"Совершенно точно Россия не будет отступать: это невозможно по той причине, что Путин применяет подход сосредоточения внимания на себе, своих требованиях, напоминая, что он - противник. Ему не удалось стать полноправным партнером, и он решил стать полноправным врагом или противником. Этот подход диктует необходимость продолжать эскалацию. Если он перестает быть противником, у него нет аргументов, чтобы стать партнером", - говорит Яременко.

Напомним, что известный историк объяснил, почему нельзя верить россиянам.

В России госпитализировали известную актрису "Можно начинать народные гулянья": России предрекли национальную катастрофу
Теги: Россия, война
Историк из РФ объяснил, чем украинский язык превосходит русский
"Наши дети горели, а мы просто наблюдали": родственники погибших рассказали о пожаре в Кемерово
В Киеве сотрудник патрульной полиции оригинально наказал нарушителей ПДД (видео)
Пожар в Кемерово: в Киеве под посольство России принесли цветы и игрушки (фото)
On Top