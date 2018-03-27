"Будут предлагать "дружить с чистого листа": известный историк объяснил, почему нельзя верить россиянам

По словам эксперта, проблема не только в агрессивной политике Кремля

Украинцы не должны искать среди россиян лучших и худших - по отношению к нашей стране они одинаковые. Об этом сказал известный историк, ученый, участник боевых действий на Донбассе Николай Лазарович в интервью журналу "Країна".

"В начале российско-украинской войны я обратил внимание на такой сообщение в Facebook: "Какая невероятная конструкция: украинец, убит россиянином". Это невероятно только для тех, кто плохо знает прошлое. Украинская история с каждой своей строки взывает о враждебности к нам московитов. Нынешняя война России против Украины является продолжением их привычной политики. Это тот же враг, что и несколько лет назад", - отметил он.

Часто говорят, что проблема в Путине, но, уверен историк, украинцы "не должны вестись на подмену понятий".

"Проблема в российском народе - сообществе, сформировавшемся с нацистской ментальностью, которое ненавидит все, что в его понимании имеет признаки инаковости. Всюду, куда приходят россияне, - там боль, страдания, смерть. Не ищите среди россиян лучших и худших - по отношению к Украине они одинаковы", - добавил Лазарович.

По его словам, когда закончится война, представители так называемого "русского мира" изменят тактику - в Украину потянутся деятели культуры, ученые, писатели.

"Они будут падать на колени, будут предлагать "дружить с чистого листа". Еще один вывод из нашей истории: россиянам нельзя верить ни при каких обстоятельствах! Украина победит. Вопрос лишь в том, сколько еще жертв заберет московский молох", - резюмировал он.

Ранее известная писательница Ирэн Роздобудько заявила, что новая волна патриотизма в Украине поднимется именно с Донбасса.