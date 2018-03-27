Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Будуть пропонувати "дружити з чистого аркуша": відомий історик пояснив, чому не можна вірити росіянам

STYLERLIFE        27.03.2018 - 10:19
Ілюстративне фото (Колаж РБК-Україна)
Ілюстративне фото (Колаж РБК-Україна)

За словами експерта, проблема не тільки в агресивній політиці Кремля

Українці не повинні шукати серед росіян кращих і гірших - по відношенню до нашої країни вони однакові. Про це сказав відомий історик, вчений, учасник бойових дій на Донбасі Микола Лазарович в інтерв'ю журналу "Країна".

"На початку російсько-української війни звернув увагу на такий допис у Facebook: "Яка неймовірна конструкція: українець, убитий росіянином". Це неймовірно лише для тих, хто погано знає минувшину. Українська історія з кожного свого рядка волає про ворожість до нас московитів. Нинішня війна Росії проти України є продовженням їхньої звичної політики. Це той же ворог, що і кількасот років тому", - зазначив він.

Часто кажуть, що проблема в Путіні, але, впевнений історик, українці "не повинні вестися на підміну понять".

"Проблема в російському народі - спільноті, яка сформувалася з нацистською ментальністю й ненавидить усе, що в її розумінні має ознаки інакшості. Усюди, куди приходять росіяни, - там біль, страждання, смерть. Не шукайте серед росіян кращих і гірших - за ставленням до України вони однакові", - додав Лазарович.

За його словами, коли закінчиться війна, представники так званого "руского міра" змінять тактику - в Україну потягнуться діячі культури, вчені, письменники.

"Вони будуть падати на коліна, будуть пропонувати "дружити з чистого аркуша". Ще один висновок з нашої історії: росіянам не можна вірити ні за яких обставин! Україна переможе. Питання лише в тому, скільки ще жертв забере московський молох", - резюмував він.

Раніше відома письменниця Ірен Роздобудько заявила, що нова хвиля патріотизму в Україні підніметься саме з Донбасу.

"Чому ви сюди з РФ претеся?": розлютили українців слова росіянина про владу "За межами закону": відомий музикант розкритикував росіян
Теги: россияне
Історик з РФ пояснив, чому українська мова перевершує російський
"Наші діти горіли, а ми просто спостерігали": родичі загиблих розповіли про пожежу в Кемерово
У Києві співробітник патрульної поліції оригінально покарав порушників ПДР (відео)
Пожежа в Кемерово: у Києві під посольство Росії принесли квіти та іграшки (фото)
On Top