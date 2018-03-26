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"Новая волна патриотизма поднимется именно с Донбасса": известная писательница сделала яркое заявление

STYLERLIFE        26.03.2018 - 12:33
Ирэн Роздобудько (фото: Facebook/Ірен Роздобудько)
Ирэн Роздобудько (фото: Facebook/Ірен Роздобудько)

Уроженка Донецка увидела на Донбассе огромную волну патриотизма

Новая волна патриотизма в Украине поднимется именно с Донбасса. Такое заявление сделала известная писательница Ирэн Роздобудько в эфире телеканала Zik.

По ее словам, именно в зоне боевых действий и в прифронтовых населенных пунктах на Донбассе жизнь, эмоции и настоящий патриотизм ощущаются особенно остро. 

Отметим, что в конце прошлого года Ирэн, которая сама родилась в Донецке, вместе с мужем в составе волонтерского поезда объездила около 15 прифронтовых городов Донбасса вместе с украинскими активистами и детьми. 

"Я боялась что-то увидеть то, что думают в Киеве те, кто туда не ездил. Я вернулась оттуда с сумасшедше оптимистичным настроением. Я увидела там огромную волну патриотизма", - подчеркнула Роздобудько.

Писательница считает, что в Киеве многие не понимают настроения населения Донбасса. 

"Как в Сватово выгнали банду Мозгового - об этом надо говорить. Они собрались, ребята, мужчины, понабирали на учебках автоматы, которые давно уже не рабочие. Вышли около 50 человек, и, когда банда Мозгового зашла в город, сказали: "Вы нам не нужны". Они их не пустили. Это боец "Айдара" нам рассказывал. Это случай Сватово, а таких случаев очень много в локальных маленьких городках, которые просто не пустили и не сдались. В той поездке я поняла: гопота пустила на Донбасс этот "русский мир", другого слова у меня нет… Там очень много я увидела патриотов, очень хороших людей. Я внезапно ощутила, что новая волна патриотизма поднимется именно с Донбасса. Я этим гордилась в этой поездке, хотя не все так радужно, но эту волну патриотизма я ощутила собственной кожей", - отметила писательница.

По словам Роздобудько, когда она вновь вернулась в Киев, переполненный политическими дрязгами и коррупцией, она еще острее ощутила, что настоящая жизнь сейчас идет на освобожденном, освобождаемом и возрождаемом Донбассе.

"Настоящая жизнь в том, что люди там видят настоящую смерть, настоящую дружбу, настоящую любовь. И я понимаю тех ребят, которые возвращаются туда. Они не могут тут - тут все серое, а там есть смысл. Я страшно переживаю за погибших ребят, но я написала одной женщине, у которой погиб там племянник, что, возможно, он прожил лучший год своей жизни, самый настоящий. И отдал свою жизнь за то, за что стоит отдать", - подытожила Ирэн.

Видео с YouTube/Телеканал ZIK

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Теги: Донбасс
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