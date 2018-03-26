"Нова хвиля патріотизму підніметься саме з Донбасу": відома письменниця зробила яскраву заяву

Уродженка Донецька побачила на Донбасі величезну хвилю патріотизму

Нова хвиля патріотизму в Україні підніметься саме з Донбасу. Таку заяву зробила відома письменниця Ірен Роздобудько в ефірі телеканалу Zik.

За її словами, саме у зоні бойових дій і в прифронтових населених пунктах на Донбасі життя, емоції та справжній патріотизм відчуваються особливо гостро.

Зазначимо, що наприкінці минулого року Ірен, яка сама народилася у Донецьку, разом з чоловіком у складі волонтерського поїзда об'їздила близько 15 прифронтових міст Донбасу разом з українськими активістами і дітьми.

"Я боялася щось побачити те, що думають у Києві ті, хто туди не їздив. Я повернулася звідти з божевільно оптимістичним настроєм. Я побачила там величезну хвилю патріотизму", - зазначила Роздобудько.

Письменниця вважає, що в Києві багато хто не розуміє настрої населення східних областей.

"Як в Сватовому вигнали банду Мозгового - про це треба говорити. Вони зібралися, хлопці, чоловіки, понабирали на учебках автомати, які давно вже не робочі. Вийшли близько 50 осіб, і, коли банда Мозкового зайшла в місто, сказали: "Ви нам не потрібні". Вони їх не пустили. Це боєць "Айдара" нам розповідав. Це випадок у Сватовому, а таких випадків дуже багато в локальних маленьких містечках, які просто не пустили і не здалися. У тій поїздці я зрозуміла: гопота пустила на Донбас цей "рускій мір", іншого слова в мене немає... Там дуже багато я побачила патріотів, дуже хороших людей. Я раптом відчула, що нова хвиля патріотизму підніметься саме з Донбасу. Я цим пишалася в цій поїздці, хоча не все так райдужно, але цю хвилю патріотизму я відчула власною шкірою", - зазначила письменниця.

За словами Роздобудько, коли вона знову повернулася в Київ, переповнений політичними чварами і корупцією, вона ще гостріше відчула, що справжнє життя зараз йде на звільненому, вивільненому і відроджуваному Донбасі.

"Справжнє життя в тому, що люди там бачать справжню смерть, справжню дружбу, любов. І я розумію тих хлопців, які повертаються туди. Вони не можуть тут - тут усе сіре, а там є сенс. Я страшенно переживаю за загиблих хлопців, але я написала одній жінці, у якої загинув там племінник, що, можливо, він прожив кращий рік свого життя, самий справжній. І віддав своє життя за те, за що варто віддати", - підсумувала Ірен.

Відео з YouTube/Телеканал ZIK

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