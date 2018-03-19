"Нам пора готовиться к развалу России": Оксана Забужко прокомментировала выборы президента в РФ

В мире происходит много гораздо более важных событий, чем выборы в России, считает писательница

В воскресенье, 18 марта, в России состоялись очередные выборы президента.

По состоянию на утро понедельника после подсчета 99,75% бюллетеней стало известно, что Владимир Путин набрал 76,67% голосов, сообщает РБК-Украина. На втором месте по количеству набранных голосов - Павел Грудинин. У него - 11,79%. На третьем месте - Владимир Жириновский – 5,66%. У Ксении Собчак - 1,67%, а у Григория Явлинского – 1,04%.

В Украине тоже активно обсуждают выборы в России. Конечно, практически никто не сомневается в том, что победит Путин.

Тем не менее, мы попросили прокомментировать выборы президента России и их результаты знаменитую украинскую писательницу Оксану Забужко. В комментарии для Styler она также напомнила, что победа Путина была для всех прогнозируемой.

"В мире происходит множество более важных событий, чем выборы в России"

"Сейчас никто не сомневается, что в этих выборах победит Путин. Лишь обсуждают, как именно он победит – демонстративно или не очень. Говорят о том, насколько серьезные были у него альтернативы, обсуждают оппозицию. Но все это ерунда. Ведь в мире происходит множество гораздо более важных событий, чем выборы в России", - прокомментировала Оксана Забужко.

Фото: Оксана Забужко (РБК-Украина, Виталий Носач)

С одной стороны, украинцы говорят, что с победой Путина практически ничего не изменится. Мол, Путин остается – значит, все будет, как есть, напомнила она.

"Но вспомните: за последние четыре года столько всего изменилось! Даже за последний год, даже за последний месяц. И пока мы с вами обсуждаем выборы в России, в мире прямо сейчас, в эти часы, происходят гораздо более важные события. На наших глазах творится много поворотных сюжетов", - выразила мнение писательница.

По ее словам, события в России так или иначе должны оцениваться украинцами с позиции того, что рано или поздно РФ развалится.

"Давайте исходить из очень простого тезиса. Нашим непосредственным интересом является победа над Россией. Все, что происходит там, должно оцениваться нами с позиций приближения краха этого государства и нашей готовности к этому краху", - подчеркнула Оксана Забужко.

“Сегодня на Востоке гибнут ребята, стоя там живым рубежом”

Сейяас писательницу гораздо больше волнует то, что происходит в Украине, признается она.

"Меня гораздо больше сегодня волнует, думает ли кто-то из украинской власти о том, что в одном только Киеве стоят 75 тысяч квартир так называемой “первички”? Я понимаю, что значительная часть этих кварталов строится для омівания денег, для легализации капитала. Но учтите, что уже стоят целые построенные города! Целые небоскребы за последние несколько лет выросли в так называемом тихом центре”, - сказала она.

По словам Забужко, большинство из этих новостроек годами стоят незаселенными, а по вечерам можно увидеть, что лишь в нескольких квартирах горит свет.

Фото: Оксана Забужко (РБК-Украина, Виталий Носач)

“Эти метры строятся просто бешеными темпами! И у меня вопрос: кого ждут эти квартиры? Кто должен в них заселяться? Может же найтись кто-то прозорливее, чем мы с вами, и уже планирует, куда будет выселяться с "русским бунтом, бессмысленным и беспощадным"? Если это будут сотни тысяч россиян, которые эти квартиры будут покупать, то такая перспектива меня совершенно не радует", - подчеркивает писательница.

В то же время она вспомнила о том, что украинская власть в течение всех лет независимости никак не заботилась о построении реальной границы с Россией, и поэтому сейчас украинские военные вынуждены стоять на Донбассе живым рубежом.

"Украинская власть 25 лет не думала над защитой границы с Россией, и сегодня на Востоке гибнут ребята, стоя там живым рубежом. Пора уже одуматься! И сегодня нам пора готовиться к развалу России. Через 5 лет, через 10 или больше, но это произойдет. А у нас тем временем строят квартиры", - прокомментировала Оксана Забужко.

Напомним, Оксана Забужко призвала провести декоммунизацию в правовой сфере.

Также Забужко назвала истинную причину войны в Украине.