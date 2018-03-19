"Нам пора готуватись до розвалу Росії": Оксана Забужко прокоментувала вибори президента в РФ

У світі відбувається багато значно важливіших подій, ніж вибори в Росії, вважає письменниця

У неділю, 18 березня, в Росії відбулися чергові вибори президента.

Станом на ранок понеділка після підрахунку 99,75% бюлетенів стало відомо, що Володимир Путін набрав 76,67% голосів, повідомляє РБК-Україна. На другому місці за кількістю набраних голосів - Павло Грудінін. У нього - 11,79%. На третьому місці – Володимир Жириновський – 5,66%. У Ксенії Собчак - 1,67%, а у Григорія Явлинського - 1,04%.

В Україні теж активно обговорюють вибори в Росії. Звісно, практично ніхто не сумнівається в тому, що переможе Путін.

Тим не менше, ми попросили прокоментувати вибори президента Росії та їх результати знамениту українську письменницю Оксану Забужко. В коментарі для Styler вона також нагадала, що перемога Путіна була для всіх прогнозованою.

“У світі відбувається безліч важливіших подій, аніж вибори в Росії”

"Зараз ніхто не сумнівається, що у цих виборах переможе Путін. Лише обговорюють, як саме він переможе – демонстративно чи не дуже. Говорять про те, наскільки серйозні були у нього альтернативи, обговорюють опозицію. Але все це дурня. Бо у світі відбувається безліч значно важливіших подій, аніж вибори в Росії", - прокоментувала Оксана Забужко.

Фото: Оксана Забужко (РБК-Україна, Віталій Носач)

З одного боку, українці кажуть, що із перемогою Путіна практично нічого не зміниться. Мовляв, лишається Путін – значить, все лишиться, як є, нагадала вона.

"Але згадайте: за останні чотири роки стільки всього змінилося! Навіть за останній рік, навіть за останній місяць. І доки ми з вами обговорюємо вибори в Росії, у світі прямо зараз, у ці години, відбуваються значно важливіші події. На наших очах твориться багато поворотних сюжетів", - висловила думку письменниця.

За її словами, події в Росії так чи інакше мають оцінюватися українцями з позиції того, що рано чи пізно РФ розвалиться.

"Давайте виходити з дуже простої тези. Нашим безпосереднім інтересом є перемога над Росією. Все, що відбувається там, має оцінюватися нами з позицій наближення краху цієї держави і нашої готовності до цього краху", - підкреслила Оксана Забужко.

“Сьогодні на Сході гинуть хлопці, стоячи там живим кордоном”

Зараз письменницю значно більше хвилює те, що відбувається в Україні, зізнається вона.

"Мене значно більше сьогодні хвилює, чи хтось думає з української влади про те, що в одному тільки Києві стоять 75 тисяч квартир так званої “первинки”? Я розумію, що значна частина цих кварталів будується для відміну грошей, для легалізації капіталу. Але врахуйте, що вже стоять цілі новозбудовані міста! Цілі хмарочоси за останні кілька років виросли у так званому тихому центрі”, - сказала вона.

За словами Забужко, більшість із цих новобудов роками стоять незаселеними, а вечорами можна побачити, що лише у кількох квартирах горить світло.

Фото: Оксана Забужко (РБК-Україна, Віталій Носач)

“Ці метри зводяться просто шаленими темпами! І у мене питання: кого чекають ці квартири? Хто має в них заселятися? Може ж знайтись хтось далекоглядніший, аніж ми з вами, і вже планує, куди буде виселятися з "русским бунтом, бессмысленным и беспощадным"? Якщо це будуть сотні тисяч росіян, які ці квартири купуватимуть, то така перспектива мене абсолютно не тішить", - підкреслює письменниця.

В той же час вона згадала про те, що українська влада протягом всіх років незалежності ніяк не дбала про побудову реального кордону із Росією, і тому зараз українські військові змушені стояти на Донбасі живим кордоном.

"Українська влада 25 років не думала над захистом кордону з Росією, і сьогодні на Сході гинуть хлопці, стоячи там живим кордоном. Пора вже одуматись! І сьогодні нам пора готуватись до розвалу Росії. Через 5 років, через 10 чи більше, але це станеться. А у нас тим часом будують квартири", - прокоментувала Оксана Забужко.

Нагадаємо, раніше Оксана Забужко закликала провести декомунізацію у правовій сфері.

Також Забужко назвала справжню причину війни в Україні.