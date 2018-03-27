"Росія не буде відступати": дипломат заявив про ймовірність початку світової війни

Він звернув увагу, що конфлікт РФ і Заходу тільки поглиблюється

Дипломат, керівник фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко заявив про можливість початку світової війни у зв'язку з діями Росії. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Апостроф".

За словами експерта, відносини між Заходом і Росією переходять на новий етап, який буде значно агресивнішим, інтенсивним і конфронтаційним, ніж підхід, який застосовували досі: стримування і діалог.

"Зрозуміло, що це викристалізується трохи пізніше. В тому числі, скажімо, і наміри не обмежуватися висилкою дипломатів, досить шаблонним кроком, а перейти, наприклад, до арештів нерухомості, інших фінансових активів. Нинішні дії фактично свідчать про початок нової стадії протистояння", - говорить Яременко.

Дипломат зазначає, що справи можуть піти в різних формах, аж до світової війни, адже конфронтація загострюється, конфлікт поглиблюється, і не тільки щодо України

"Абсолютно точно Росія не буде відступати: це неможливо з тієї причини, що Путін застосовує підхід зосередження уваги на собі, своїх вимогах, нагадуючи, що він - супротивник. Йому не вдалося стати повноправним партнером, і він вирішив стати повноправним ворогом чи противником. Цей підхід диктує необхідність продовжувати ескалацію. Якщо він перестає бути противником, у нього немає аргументів, щоб стати партнером", - говорить Яременко.

Нагадаємо, що відомий історик пояснив, чому не можна вірити росіянам.