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"Российский" Крым в The Times: в издании отреагировали на скандал

STYLERLIFE        11.06.2018 - 16:44
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

Редакция принесла извинения за "ошибку"

Авторитетное британское издание The Times отреагировало на скандал из-за напечатанной карты России с незаконно аннексированным украинским Крымом. Редакция официально извинилась за "ошибку". Соответствующее сообщение было опубликовано в The Times.

"Подавляющее большинство стран (включая Великобританию) не признают аннексию Россией в 2014 году украинского Крыма и осудили ее как противоречащую международному праву. Приносим извинения за ошибку", - отмечается в сообщении.

 

Скриншот (twitter.com/UkrEmbLondon)

Украинское посольство в Великобритании уже отреагировало на ответ издания, опубликовав сообщение в соцсети Twitter.

"Каждый может совершить ошибку. Важно признать ее и правильно исправить. Мы это ценим!" – написали на странице украинского посольства в Великобритании.

Скриншот поста (twitter.com/UkrEmbLondon)

Ранее сообщалось, что The Times "приписала" Крым России.

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Теги: Крым, скандал, Крым - это Украина, издание
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