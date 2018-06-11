"Российский" Крым в The Times: в издании отреагировали на скандал

Редакция принесла извинения за "ошибку"
Авторитетное британское издание The Times отреагировало на скандал из-за напечатанной карты России с незаконно аннексированным украинским Крымом. Редакция официально извинилась за "ошибку". Соответствующее сообщение было опубликовано в The Times.
"Подавляющее большинство стран (включая Великобританию) не признают аннексию Россией в 2014 году украинского Крыма и осудили ее как противоречащую международному праву. Приносим извинения за ошибку", - отмечается в сообщении.
Скриншот (twitter.com/UkrEmbLondon)
Украинское посольство в Великобритании уже отреагировало на ответ издания, опубликовав сообщение в соцсети Twitter.
"Каждый может совершить ошибку. Важно признать ее и правильно исправить. Мы это ценим!" – написали на странице украинского посольства в Великобритании.
Скриншот поста (twitter.com/UkrEmbLondon)
Ранее сообщалось, что The Times "приписала" Крым России.
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