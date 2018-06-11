Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

The Times "приписала" Крым России (фото)

STYLERLIFE        11.06.2018 - 11:17
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Издание опубликовало странную карту

Авторитетная британская газета The Times напечатала карту России, на которой оккупированный Крым указан как территория РФ. Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании в Twitter.

Скриншот (twitter.com/UkrEmbLondon)

"Посольство обращает внимание The Times на тот факт, что неприемлемо отмечать на этой карте Крым, который был незаконно аннексирован Россией в Украине в 2014 году. Мы требуем изменить карту. Крым – это Украина", - сказано в сообщении.

Скриншот поста (twitter.com/UkrEmbLondon)

Карта, на которой Крым изображен в составе России, появилась в номере газеты, где были опубликованы локации ЧМ-2018.

"Позор, The Times… Требуем немедленных извинений и публичного признания вины от The Times", - пишут в сети.

"The Times, как и многие другие "уважаемые" газеты, становится все более поверхностной", - добавили пользователи.

Напомним, что австралийский исследователь попал в скандал из-за карты без Крыма.

"Карта показывает демографические популяции в России. Каждый из четырех цветов означает территорию, на которой проживает четверть населения страны", - отметил он.

Следует уточнить, что пользователи сети гневно отреагировали на карту исследователя, уточнив, что Крым является оккупированной украинской территорией.

Крымские красоты

Легендарная поп-группа выступит в оккупированном Крыму "30 лет говорил на русском": трогательная история украинца после переезда из Крыма (видео)
Теги: Крым, The New York Times
Пыталась сделать селфи: в днепровском кафе скончалась посетительница (фото)
В Грузии из выброшенных на свалку яиц родились сотни цыплят (видео)
В Черкасской области местные депутаты накинулись с кулаками на женщину за замечание (видео)
Победительница "Холостяка" вышла замуж: подробности бракосочетания
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь