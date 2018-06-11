The Times "приписала" Крым России (фото)

Издание опубликовало странную карту

Авторитетная британская газета The Times напечатала карту России, на которой оккупированный Крым указан как территория РФ. Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании в Twitter.

Скриншот (twitter.com/UkrEmbLondon)

"Посольство обращает внимание The Times на тот факт, что неприемлемо отмечать на этой карте Крым, который был незаконно аннексирован Россией в Украине в 2014 году. Мы требуем изменить карту. Крым – это Украина", - сказано в сообщении.

Скриншот поста (twitter.com/UkrEmbLondon)

Карта, на которой Крым изображен в составе России, появилась в номере газеты, где были опубликованы локации ЧМ-2018.

"Позор, The Times… Требуем немедленных извинений и публичного признания вины от The Times", - пишут в сети.

"The Times, как и многие другие "уважаемые" газеты, становится все более поверхностной", - добавили пользователи.

Напомним, что австралийский исследователь попал в скандал из-за карты без Крыма.

"Карта показывает демографические популяции в России. Каждый из четырех цветов означает территорию, на которой проживает четверть населения страны", - отметил он.

Следует уточнить, что пользователи сети гневно отреагировали на карту исследователя, уточнив, что Крым является оккупированной украинской территорией.

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