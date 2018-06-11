The Times "приписала" Крим Росії (фото)

Видання опублікувало дивну карту

Авторитетна британська газета The Times надрукувала карту Росії, на якій окупований Крим вказаний як територія РФ. Про це повідомило посольство України у Великобританії Twitter.

Скріншот (twitter.com/UkrEmbLondon)

"Посольство звертає увагу The Times на той факт, що неприйнятно відзначати на цій карті Крим, який був незаконно анексований Росією в Україні в 2014 році. Ми вимагаємо змінити карту. Крим – це Україна", - сказано в повідомленні.

Скріншот поста (twitter.com/UkrEmbLondon)

Карта, на якій Крим зображений у складі Росії, з'явився в номері газети, де були опубліковані локації ЧС-2018.

"Ганьба, The Times... Вимагаємо негайних вибачень і публічного визнання провини від The Times", - пишуть в мережі.

"The Times, як і багато інших "шанованих" газет, стає все більш поверхневою", - додали користувачі.

Нагадаємо, що австралійський дослідник потрапив у скандал через карти без Криму.

"Карта показує демографічні популяції в Росії. Кожен з чотирьох кольорів означає територію, на якій проживає чверть населення країни", - зазначив він.

Слід уточнити, що користувачі мережі гнівно відреагували на карту дослідника, уточнивши, що Крим є окупованою українською територією.

Кримська краса