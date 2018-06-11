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The Times "приписала" Крим Росії (фото)

STYLERLIFE        11.06.2018 - 11:17
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Видання опублікувало дивну карту

Авторитетна британська газета The Times надрукувала карту Росії, на якій окупований Крим вказаний як територія РФ. Про це повідомило посольство України у Великобританії Twitter.

Скріншот (twitter.com/UkrEmbLondon)

"Посольство звертає увагу The Times на той факт, що неприйнятно відзначати на цій карті Крим, який був незаконно анексований Росією в Україні в 2014 році. Ми вимагаємо змінити карту. Крим – це Україна", - сказано в повідомленні.

Скріншот поста (twitter.com/UkrEmbLondon)

Карта, на якій Крим зображений у складі Росії, з'явився в номері газети, де були опубліковані локації ЧС-2018.

"Ганьба, The Times... Вимагаємо негайних вибачень і публічного визнання провини від The Times", - пишуть в мережі.

"The Times, як і багато інших "шанованих" газет, стає все більш поверхневою", - додали користувачі.

Нагадаємо, що австралійський дослідник потрапив у скандал через карти без Криму.

"Карта показує демографічні популяції в Росії. Кожен з чотирьох кольорів означає територію, на якій проживає чверть населення країни", - зазначив він.

Слід уточнити, що користувачі мережі гнівно відреагували на карту дослідника, уточнивши, що Крим є окупованою українською територією.

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Теги: Крым, The New York Times
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