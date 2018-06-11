"Російський" Крим в The Times: у виданні відреагували на скандал

Редакція принесла вибачення за "помилку"

Авторитетне британське видання The Times відреагувало на скандал через надруковану карту Росії з незаконно анексованим українським Кримом. Редакція офіційно вибачилася за "помилку". Відповідне повідомлення було опубліковано в The Times.

"Переважна більшість країн (включаючи Великобританію) не визнають анексію Росією в 2014 році українського Криму і засудили її як таку, що суперечить міжнародному праву. Приносимо вибачення за помилку", - зазначається в повідомленні.

Скріншот (twitter.com/UkrEmbLondon)

Українське посольство у Великобританії вже відреагувало на відповідь видання, опублікувавши повідомлення в соцмережі Twitter.

"Кожен може зробити помилку. Важливо визнати її та правильно виправити. Ми це цінуємо!" – написали на сторінці українського посольства у Великобританії.

Скріншот поста (twitter.com/UkrEmbLondon)

Раніше повідомлялося, що The Times "приписала" Крим Росії.

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