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Российский писатель дал неожиданный прогноз отношениям Украины и России

STYLERLIFE        17.03.2018 - 16:20
Фото: Виктор Пелевин (facebook.com/Писатели-и-Философы)
Фото: Виктор Пелевин (facebook.com/Писатели-и-Философы)

По словам писателя, он к политике не имеет отношения

Российский писатель Виктор Пелевин дал неожиданный прогноз отношениям Украины и России. Он считает, что страны помирятся, но не скоро. Об этом он сообщил во время беседы с журналистом российского издания "Аргументы-live".

Писатель попросил отметить, что к политике не имеет никакого отношения.

"Я не вмешиваюсь в политику. По возможности. Это нечестно, писателю пытаться быть полит актором", - сказал Пелевин.

На вопрос журналиста, чем закончится российско-украинский конфликт, писатель ответил лаконично.

"Помиримся, но не скоро", - сказал он.

Напоним, Виктор Пелевин - один из самых ярких современных писателей. Родился в Москве. Окончил Московский Энергетический институт по специальности электромеханик, служил в армии, окончил курс обучения в Литинституте.

Книги Пелевина переведены на все главные мировые языки, включая японский и китайский. Пьесы по его рассказам с успехом идут в театрах Москвы, Лондона и Парижа. French Magazine включил Виктора Пелевина в список 1000 самых значимых современных деятелей мировой культуры.

Как ранее сообщалось, российский писатель Захар Прилепин, который воюет на стороне террористов "ДНР", "отличился" новым высказыванием. На этот раз он придумал, как закончить войну на Донбассе.
 

 

 

 

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