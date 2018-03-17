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Російський письменник дав несподіваний прогноз відносинам України і Росії

STYLERLIFE        17.03.2018 - 16:20
Фото: Віктор Пєлєвін (facebook.com/Писатели-и-Философы)
Фото: Віктор Пєлєвін (facebook.com/Писатели-и-Философы)

За словами письменника, він до політики не має відношення

Російський письменник Віктор Пелевін дав несподіваний прогноз відносинам України і Росії. Він вважає, що країни помиряться, але не скоро. Про це він повідомив під час бесіди з журналістом російського видання "Аргументи-live".

Письменник попросив зазначити, що до політики не має ніякого відношення.

"Я не втручаюся в політику. По можливості. Це нечесно, письменнику намагатися бути політ актором", - сказав Пелевін.

На запитання журналіста, чим закінчиться російсько-український конфлікт, письменник відповів лаконічно.

"Помиримося, але не скоро", - сказав він.

Нагадаємо, Віктор Пєлєвін - один з найбільш яскравих сучасних письменників. Народився в Москві. Закінчив Московський Енергетичний інститут за фахом  електромеханік, служив в армії, закінчив курс навчання в Літінституті.

Книги Пелевіна переведені всі головні світові мови, включаючи японський і китайський. П'єси за його розповідями з успіхом ідуть у театрах Москви, Лондона і Парижа. French Magazine включив Віктора Пелевіна у список 1000 найбільш значущих сучасних діячів світової культури.

Як раніше повідомлялося, російський письменник Захар Прилєпін, який воює на стороні терористів "ДНР", "відзначився" новим висловлюванням. На цей раз він придумав, як закінчити війну на Донбасі.

 

 

 

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