Російський письменник дав несподіваний прогноз відносинам України і Росії

За словами письменника, він до політики не має відношення

Російський письменник Віктор Пелевін дав несподіваний прогноз відносинам України і Росії. Він вважає, що країни помиряться, але не скоро. Про це він повідомив під час бесіди з журналістом російського видання "Аргументи-live".

Письменник попросив зазначити, що до політики не має ніякого відношення.

"Я не втручаюся в політику. По можливості. Це нечесно, письменнику намагатися бути політ актором", - сказав Пелевін.

На запитання журналіста, чим закінчиться російсько-український конфлікт, письменник відповів лаконічно.

"Помиримося, але не скоро", - сказав він.

Нагадаємо, Віктор Пєлєвін - один з найбільш яскравих сучасних письменників. Народився в Москві. Закінчив Московський Енергетичний інститут за фахом електромеханік, служив в армії, закінчив курс навчання в Літінституті.

Книги Пелевіна переведені всі головні світові мови, включаючи японський і китайський. П'єси за його розповідями з успіхом ідуть у театрах Москви, Лондона і Парижа. French Magazine включив Віктора Пелевіна у список 1000 найбільш значущих сучасних діячів світової культури.

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