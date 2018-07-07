Российский политолог назвал украинцев "предками обезьян" (видео)

Пропагандист произнес циничное заявление

На российском канале "Россия 1" в передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" выступил пропагандист и политолог Дмитрий Куликов. В прямом эфире он назвал украинцев "предками обезьян" и заявил, что "вначале появились древние укры".

"Сначала появились древние укры, потом от них обезьяны, а уже от обезьян все остальные люди, если следовать теории Дарвина, понимаете?" — заявил Куликов.

Его высказывание можно услышать с 1:46:24 минуты видео.

Видео: Куликов на передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" (YouTube/Россия1)

Отметим, что Дмитрий Куликов известен своими антиукраинскими высказываниями, он является частым гостем пропагандистких российских шоу и на них всегда отличается резкими заявлениями в сторону Украины.

Как ранее писал Styler, кремлевский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что Украина в том виде, в каком она есть сейчас, была создана Россией, в частности ее политическим лидерам – Владимиром Ленином и императрицей Екатериной ІІ.

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