Російський політолог назвав українців "предками мавп" (відео)

Пропагандист зробив цинічну заяву

На російському каналі "Росія 1" в передачі "Вечір з Володимиром Соловйовим" виступив пропагандист і політолог Дмитро Куліков. У прямому ефірі він назвав українців "предками мавп" і заявив, що "спочатку з'явилися давні укри".

"Спочатку з'явилися давні укри, потім від них мавпи, а вже від мавп всі інші люди, якщо слідувати теорії Дарвіна, розумієте?" — заявив Куліков.

Його висловлювання можна почути з 1:46:24 хвилини відео.

Відео: Куликов на передачі "Вечір з Володимиром Соловйовим" (YouTube/Росія1)

Відзначимо, що Дмитро Куликов відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями, він є частим гостем пропагандистких російських шоу і на них завжди відрізняється різкими заявами у бік України.

Як раніше писав Styler, кремлівський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що Україна в тому вигляді, в якому вона є зараз, була створена Росією, зокрема її політичним лідерам – Володимиром Леніним і імператрицею Катериною ІІ.

Скільки українських політв'язнів в РФ