Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Російський політолог назвав українців "предками мавп" (відео)

STYLERLIFE        07.07.2018 - 10:46
Скріншот з відео (YouTube)
Скріншот з відео (YouTube)

Пропагандист зробив цинічну заяву

На російському каналі "Росія 1" в передачі "Вечір з Володимиром Соловйовим" виступив пропагандист і політолог Дмитро Куліков. У прямому ефірі він назвав українців "предками мавп" і заявив, що "спочатку з'явилися давні укри".

"Спочатку з'явилися давні укри, потім від них мавпи, а вже від мавп всі інші люди, якщо слідувати теорії Дарвіна, розумієте?" — заявив Куліков.

Його висловлювання можна почути з 1:46:24 хвилини відео.

Відео: Куликов на передачі "Вечір з Володимиром Соловйовим" (YouTube/Росія1)

Відзначимо, що Дмитро Куликов відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями, він є частим гостем пропагандистких російських шоу і на них завжди відрізняється різкими заявами у бік України.

Як раніше писав Styler, кремлівський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що Україна в тому вигляді, в якому вона є зараз, була створена Росією, зокрема її політичним лідерам – Володимиром Леніним і імператрицею Катериною ІІ.

Скільки українських політв'язнів в РФ

"Моє серце б’ється в серці Українського Всесвіту": засуджений Балух емоційно звернувся до співвітчизників "Моя велика помилка була залишитися в цій країні": українська супермодель гнівно висловилася в бік України
Теги: Россия, тв
"Глибока помилка": екс-міністр Червоненко порадив українцям вчити російську мову (відео)
"Яка земелька ваша?": кремлівський пропагандист заявив, що Україну створила Росія (відео)
З кабіни пілота показали зліт легендарного гіганта "Мрії" (відео)
Величезна змія не на жарт налякала жителів Херсона (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся