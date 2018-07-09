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Одиозный российский путешественник планирует поход по Крыму на верблюдах

STYLERLIFE        09.07.2018 - 14:47
Фото: Путешественник Федор Конюхов (facebook.com/FKonyukhov © MORTON)
Фото: Путешественник Федор Конюхов (facebook.com/FKonyukhov © MORTON)

Федор Конюхов рассказал о намерении совершить поход по полуострову на верблюдах и лошадях

Известный российский путешественник и писатель Федор Конюхов объявил о том, что намеревается совершить поход по аннексированному Крымскому полуострову на верблюдах и лошадях. Об этом он сообщил 6 июля журналистам во время посещения Ханского дворца в Бахчисарае, как сообщает издание КрымИнформ.

"Через Крым прошло много культур разных народов. Для того, чтобы хорошо узнать Крым, нужно посмотреть, пройти его ногами или проплыть, или пройти на верблюдах или лошадях. Мы хотим часть Крыма пройти на лодке, а остальную – на верблюдах и на лошадях. Когда ты медленно идешь, ты сможешь узнать и познать ", - сообщил Конюхов.

Как сказал путешественник, поход пройдет в рамках его проекта "Крымская кругосветка". Организаторами экспедиции выступили благотворительный фонд Федора Конюхова "Зеленая планета", благотворительный фонд "Православный Крым" и Севастопольский государственный университет.

Напомним, известный российский блогер Илья Варламов поднял на смех российских туристов за границей.

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Теги: Крым, путешествие, верблюд, федор конюхов
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