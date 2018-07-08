Зачем вы сюда приехали: блогер Варламов поднял на смех российских туристов за границей

Граждане РФ предъявляют к зарубежным курортам смешные требования

Известный российский блогер Илья Варламов высмеял своих соотечественников на отдыхе за границей. Об этом он написал пост в своем Twitter. По его словам, ему смешно от того, что россияне требуют русский персонал и свою кухню на иностранных курортах.

"О*уеваю с русских отзывов к зарубежным отелям. В минус ставится отсутствие русского персонала, отсутствие русских каналов, отсутствие русской кухни. На*ер вы тогда сюда приехали, а не к тетке в Сызрань?" - задал риторический вопрос блогер.

Скриншот (twitter.com/varlamov)

Пользователи соцсети активно отреагировали на пост в комментариях.

"Кучерявый, а иностранцы не будут возмущаться, если в российском отеле не будет англоговорящего персонала, иностранных телеканалов и меню будет состоять только из пельменей и окрошки? Другие почитают такие отзывы и выберут отель, где русских ждут", - написал Крымский Шатун.

Скриншот комментариев (twitter.com/varlamov)

Также Варламова люди обвинили, что он украл этот пост, а не сам его написал.

"А еще с медведями не селят. И кокошники в чистку не принимают. Прокат балалаек отсутствует", - написал "А потом пришел Лось".

"Опять же и боярышника в мини баре нету. Безобразие, дурят нашего брата", - отреагировал Mihel59.

"Илюша опять твиты ворует. Илья, есть же кнопка ретвит", - написал Мистер Обраен.

Скриншот комментариев (twitter.com/varlamov)

Напомним, что россиянам не нравится отдыхать в оккупированном РФ Крыму, поскольку он "похож на стойло". Журналисты программы "Гроші" узнали, сколько туристов на самом деле приезжает на полуостров.

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