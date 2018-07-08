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Навіщо ви сюди приїхали: блогер Варламов підняв на сміх російських туристів за кордоном

STYLERLIFE        08.07.2018 - 11:45
Колаж (РБК-Україна)
Колаж (РБК-Україна)

Громадяни РФ пред'являють до закордонних курортів смішні вимоги

Відомий російський блогер Ілля Варламов висміяв своїх співвітчизників на відпочинку закордоном. Про це він написав пост у своєму Twitter. За його словами, йому смішно від того, що росіяни вимагають російський персонал та свою кухню на закордонних курортах.

"О*уеваю з російських відгуків до зарубіжних готелів. В мінус ставиться відсутність російського персоналу, відсутність російських каналів, відсутність російської кухні. На*ер тоді ви сюди приїхали, а не до тітки в Сизрань?" - поставив риторичне питання блогер.

Скріншот (twitter.com/varlamov)

Користувачі соцмережі активно відреагували на пост в коментарях.

"Кучерявий, а іноземці не будуть обурюватися, якщо в російському готелі не буде англомовного персоналу, іноземних телеканалів і меню буде складатися тільки з пельменів і окрошки? Інші шанують такі відгуки і виберуть готель, де росіян чекають", - написав Кримський Шатун.

Скріншот коментарів (twitter.com/varlamov)

Також Варламова люди звинуватили, що він вкрав цей пост, а не сам його написав.

"А ще з ведмедями не селять. І кокошники в чистку не приймають. Прокат балалайок відсутній", - написав "А потім прийшов Лось".

"Знову ж і глоду в міні барі немає. Неподобство, дурять нашого брата", - відреагував Mihel59.

"Ілюша знову твіти краде. Ілля, є ж кнопка ретвіт", - написав Містер Обраен.

Скріншот коментарів (twitter.com/varlamov)

Нагадаємо, що росіянам не подобається відпочивати в окупованому РФ Криму, оскільки він "схожий на стійло". Журналісти програми "Гроші" дізналися, скільки туристів насправді приїжджає на півострів.

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Теги: Россия, Илья Варламов
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