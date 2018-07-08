Навіщо ви сюди приїхали: блогер Варламов підняв на сміх російських туристів за кордоном

Громадяни РФ пред'являють до закордонних курортів смішні вимоги

Відомий російський блогер Ілля Варламов висміяв своїх співвітчизників на відпочинку закордоном. Про це він написав пост у своєму Twitter. За його словами, йому смішно від того, що росіяни вимагають російський персонал та свою кухню на закордонних курортах.

"О*уеваю з російських відгуків до зарубіжних готелів. В мінус ставиться відсутність російського персоналу, відсутність російських каналів, відсутність російської кухні. На*ер тоді ви сюди приїхали, а не до тітки в Сизрань?" - поставив риторичне питання блогер.

Скріншот (twitter.com/varlamov)

Користувачі соцмережі активно відреагували на пост в коментарях.

"Кучерявий, а іноземці не будуть обурюватися, якщо в російському готелі не буде англомовного персоналу, іноземних телеканалів і меню буде складатися тільки з пельменів і окрошки? Інші шанують такі відгуки і виберуть готель, де росіян чекають", - написав Кримський Шатун.

Скріншот коментарів (twitter.com/varlamov)

Також Варламова люди звинуватили, що він вкрав цей пост, а не сам його написав.

"А ще з ведмедями не селять. І кокошники в чистку не приймають. Прокат балалайок відсутній", - написав "А потім прийшов Лось".

"Знову ж і глоду в міні барі немає. Неподобство, дурять нашого брата", - відреагував Mihel59.

"Ілюша знову твіти краде. Ілля, є ж кнопка ретвіт", - написав Містер Обраен.

Скріншот коментарів (twitter.com/varlamov)

Нагадаємо, що росіянам не подобається відпочивати в окупованому РФ Криму, оскільки він "схожий на стійло". Журналісти програми "Гроші" дізналися, скільки туристів насправді приїжджає на півострів.

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