Одіозний російський мандрівник планує похід по Криму на верблюдах

Федір Конюхов розповів про намір здійснити похід по півострову на верблюдах і конях

Відомий російський мандрівник і письменник Федір Конюхов оголосив про те, що має намір здійснити похід по анексованому Кримському півострову на верблюдах і конях. Про це він повідомив 6 липня журналістам під час відвідання Ханського палацу в Бахчисараї, як повідомляє видання КрымИнформ.

Через Крим пройшло багато культур різних народів. Для того, щоб добре дізнатися Крим, потрібно подивитися, пройти його ногами або проплисти, або пройти на верблюдах або конях. Ми хочемо частину Криму пройти на човні, а решту – на верблюдах і конях. Коли ти повільно йдеш, ти зможеш дізнатися і пізнати ", - повідомив Конюхов.

Як сказав мандрівник, похід пройде в рамках проекту "Кримская кругосветка". Організаторами експедиції виступили благодійний фонд Федора Конюхова "Зелена планета", благодійний фонд "Православний Крим" і Севастопольський державний університет.

Нагадаємо, відомий російський блогер Ілля Варламов підняв на сміх російських туристів за кордоном.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Що ви не знали про поцілунки?