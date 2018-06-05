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В российской школе вручили грамоту с гербом Украины (видео)

STYLERLIFE        05.06.2018 - 12:28
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

В администрации начали проверку

В одной из школ российского города Уссурийска ученику выдали грамоту с гербом Украины. Об этом сообщает "Интерфакс".

В администрации учебного заведения начали проверку по этому факту.

"Мы проверим информацию. Сейчас идет экзамен, выяснить не можем", — сказала замдиректора школы номер 30 по воспитательной работе Любовь Попова.

Проверку также проведет управление образование и молодежной политики Уссурийска.

Видео: Грамота с гербом Украины (youtube.com/VladNews)

По словам директора школы, она "обязательно выяснит, где купили грамоты".

"Учительница заполняла грамоты и ей не хватило всего одной, она вышла в интернет и скачала всего одну грамоту. У нас 31 класс! От каждого класса минимум 10 грамот! В таком количестве просто не увидели. Я тоже эту грамоту одну не увидела, когда подписывала", — сказала директор. 

Напомним, что Бабченко жестко ответил РФ на предложение дать интервью.

"Давайте так: пятьдесят штук баксов - и эксклюзивное интервью ваше. Я безумно устал. Я выжат полностью. Последние пару дней я был на грани нервного срыва. Пожалуйста, не дергайте меня. Дайте ожить. Спасибо", - сказал он.

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Теги: Россия, герб Украины
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