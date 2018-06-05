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В російській школі вручили грамоту з гербом України (відео)

STYLERLIFE        05.06.2018 - 12:28
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

В адміністрації почали перевірку

В одній зі шкіл російського міста Уссурійська учневі видали грамоту з гербом України. Про це повідомляє "Інтерфакс".

В адміністрації навчального закладу почали перевірку за цим фактом.

"Ми перевіримо інформацію. Зараз йде іспит, з'ясувати не можемо", — сказала заступник директора школи номер 30 за виховної роботи Любов Попова.

Перевірку також проведе управління освіта та молодіжної політики Уссурійська.

Відео: Грамота з гербом України (youtube.com/VladNews)

За словами директора школи, вона "обов'язково з'ясує, де купили грамоти".

"Вчителька заповнювала грамоти і їй не вистачило всього однієї, вона вийшла в інтернет і скачала всього одну грамоту. У нас 31 клас! Від кожного класу мінімум 10 грамот! У такій кількості просто не побачили. Я теж цю грамоту одну не побачила, коли підписувала", — сказала директор.

Нагадаємо, що Бабченко жорстко відповів РФ на пропозицію дати інтерв'ю.

"Давайте так: п'ятдесят штук баксів - і ексклюзивне інтерв'ю ваше. Я дуже втомився. Я вичавлений повністю. Останні пару днів я був на межі нервового зриву. Будь ласка, не смикайте мене. Дайте ожити. Спасибі", - сказав він.

Термінова новина за 4 червня

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Теги: Россия, герб Украины
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