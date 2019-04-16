В Ровно школьница устроила танцы на капоте полицейского авто (видео)

Школьница станцевала на капоте полицейской машины, а ее подруга снимала сомнительный хореографический номер на мобильный телефон. Инцидент произошел в Ровно. За хулиганские действия маме 12-летней девочки-подростка придется заплатить штраф, говорится в сюжете ТСН.

После того, как подружки сняли танец на машине на видео, они опубликовали ролик в сети. Вскоре "звезде" пришлось расплачиваться за свою известность. Дело в том, что девочка из-за своего поведения находилась на школьном учете, и местный участковый легко узнал ее на видео.

Отвечать за проделку своего ребенка приходится ее маме. Женщине светит штраф в 1700 гривен. На нее составили протокол.

Видео: YouTube / ТСН

Как рассказала сама девочка, на поступок ее вдохновило видео, на котором 20-летний парень в Ровно этой зимой пробежался по полицейской машине в центре города.

Фото: скриншот видео

Кстати, бегуну суд назначил штраф в 10 тысяч гривен.

Напомним, что 2 апреля под Киевом возле села Гора пьяный россиянин избил полицейского, который остановил авто, за рулем которого был иностранец, для проверки документов.

Добавим, что 16 марта в одном из развлекательных заведений Кривого Рога Днепропетровской области неизвестные напали на вооруженных работников полиции охраны во время выполнения служебных обязанностей и забрали у полицейских автомат.

Как сообщалось ранее, 4 марта в центре Киева на Печерске водитель автомобиля совершил наезд на полицейского, пытаясь скрыться. Инцидент произошел после того, как патрульные остановили водителя из-за нарушения правил дорожного движения.