В РПЦ призвали Онуфрия договариваться с Зеленским о назначении Бойко министром культуры

Владимир Зеленский, который победил по результатам выборов президента Украины в первом туре, должен в случае своего президентства назначить Юрия Бойко министром культуры. Об этом заявил скандально известный протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин в своем Телеграмм-канале "Православная политика".

По его словам, относительно этого вопроса с Зеленским должны договариваться представители так называемой УПЦ МП во главе с Онуфрием.

"Традиционалистам нужно достигать договоренностей с лидером гонки. Требуя письменных гарантий прекращения гонений на каноническую Церковь, возвращения политэмигрантов и критиков "европейского выбора" в политику и общественную жизнь перед выборами в Раду, назначения министром культуры (он курирует религию) Юрия Бойко, Виктора Медведчука, Вадима Новинского или главу пресс-службы УПЦ МП Василия Анисимова", - считает Чаплин.

Протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин (фото: wikipedia.org)

В то же время представитель РПЦ отметил, что "надежды на все это не так много", ибо "Запад тоже будет чего-то требовать от Зеленского".

Напомним, что украинцы требуют дебатов между Порошенко и Зеленским.