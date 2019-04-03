У РПЦ закликали Онуфрія домовлятися із Зеленським про призначення Бойка міністром культури

Володимир Зеленський, який переміг за результатами виборів президента України у першому турі, повинен у разі свого президентства призначити Юрія Бойка міністром культури. Про це заявив скандально відомий протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін в своєму Телеграм-каналі "Православная политика".

За його словами, стосовно цього питання із Зеленським мають домовлятися представники так званої УПЦ МП на чолі з Онуфрієм.

"Традиціоналістам потрібно досягати домовленостей з лідером гонки. Вимагаючи письмових гарантій припинення гонінь на канонічну Церкву, повернення політемігрантів і критиків "європейського вибору" в політику і суспільне життя перед виборами в Раду, призначення міністром культури (він курує релігію) Юрія Бойка, Віктора Медведчука, Вадима Новинського або голову прес-служби УПЦ МП Василя Анісімова", - вважає Чаплін.

Протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін (фото: wikipedia.org)

У той же час представник РПЦ зазначив, що "надії на все це не так багато", бо "Захід теж буде чогось вимагати від Зеленського".

Нагадаємо, що українці вимагають дебатів між Порошенком і Зеленським.