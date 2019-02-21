"Русский мир" шагает нагло: Укрпочта угодила в языковой скандал

Заведующая отделения поддержала своих сотрудников

В одном из столичных отделений Укрпочты разразился скандал на почве украинского языка. Подробности инцидента рассказала пользователь Даруся Украинка в сообществе в социальной сети Facebook.

Она рассказала, что в 2015 году в отделении Укрпочты №186 уже уволили одну работницу за дискриминацию клиентов по языковому признаку. И с тех пор в отделении все работники старались использовать только украинский язык.

Однако после увольнения некоторых сотрудников, на работу в это отделение приняли тех, кто считает, что не обязан использовать государственный язык в работе.

"Кое-кто уволился и на их место взяли тех, кто не только не знает государственного языка, но и не считает нужным его учить. В этом их поддерживает начальник отделения -186 Воскобойникова", - написала Даруся Украинка и рассказала о скандале, который произошел в отделении.

"Сегодня она пафосно объявила, что работники имеют право говорить на удобном для них языке. На мой вопрос, кто дал им такое право, Воскобойникова еще с большим пафосом заявила: "Я!". На мою угрозу подать на их отделение в суд, безразлично сообщила, что это мое право", - сообщила женщина.

Она резюмировала, что "русский мир" нагло, бесстрашно шагает по всем заведениям Украины.

Скриншот поста (facebook.com)

В комментариях пользователи возмутились такому поведению работников Укрпочты и спросили, что же делать украинцам, если они, к примеру, не будут знать тот язык, на котором удобно разговаривать сотрудникам отделения.

Напомним, ранее мы писали о том, что священник "вляпался" в языковой скандал.

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