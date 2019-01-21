"С этим не будет никаких проблем": как Путин может занять Кремль еще на один срок

Коллаж РБК-Украина

Президент РФ может воспользоваться тактикой закулисного управления

Российский социолог Игорь Эйдман рассказал, что президент РФ Путин без особых усилий может занять Кремль еще на один срок. Об этом эксперт рассказал журналистам информационного издания "Главред".

Социолог утверждает: "Если Путин этого захочет, он этого добьется одним щелчком пальцев. В России просто изменят Конституцию или дадут соответствующие разъяснения. С этим не будет никаких проблем".

Также Эйдман не исключает, что Путин сможет воспользоваться тактикой закулисного управления Россией, которая уже применялась в 2008-2012 годах. Например, он может определить на должность свою "марионетку", а сам будет править.

Последний в этом списке путь для Путина - поглощение Россией Беларуси. По словам Эйдмана, такой исход событий имеет место быть, однако он незначителен. "Если все же это удастся сделать, то в этом случае Путин может избраться как президент нового российско-белорусского государства", - подытожил он.

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