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"З цим не буде жодних проблем": як Путін може зайняти Кремль ще на один термін

STYLERЖиття    21.01.2019 - 10:41
"З цим не буде жодних проблем": як Путін може зайняти Кремль ще на один термін
Колаж РБК-Україна

Президент РФ може скористатися тактикою закулісного правління

Російський соціолог Ігор Ейдман розповів, що президент РФ Путін без особливих зусиль може зайняти Кремль ще на один термін. Про це експерт розповів журналістам інформаційного видання "Главред".

Соціолог стверджує: "Якщо Путін цього захоче, він цього доб'ється одним щигликом пальців. У Росії просто змінять Конституцію або дадуть відповідні роз'яснення. З цим не буде жодних проблем".

Також Ейдман не виключає, що Путін зможе скористатися тактикою закулісного управління Росією, яка вже застосовувалася у 2008-2012 роках. Наприклад, він може визначити на посаду свою "маріонетку", а сам правитиме.

Останній у цьому списку шлях для Путіна - поглинання Росією Білорусі. За словами Ейдмана, такий результат подій має місце бути, але він незначний. "Якщо це вдасться зробити, то в цьому випадку Путін може обиратися як президент нової російсько-білоруської держави", - підсумував він.

Раніше ми писали, чому Росія втрачає контроль над Білорусією. Експерт стверджує, що російські інвестиції сконцентровані в одній області: вони майже не присутні в ключових галузях білоруської економіки, у РФ немає "контрольного пакету" в економіці свого сусіда.

Ми повідомляли, що Лукашенко відмовився переводити Білорусь на російський рубль. Лукашенко зазначив, що він не проти уніфікації податкового і митного законодавства, але лише за умови, що робитиметься це буде за принципом запозичення кращого з практики обох країн.

Нагадаємо, що Японія може підписати мирний договір з РФ у разі передачі їй двох островів. За словами джерел, Абе розуміє, що якщо Японія продовжить наполягати на поверненні відразу чотирьох островів, то це може привести до глухого кута у переговорах і скоротити шанси на отримання і Хабомаї і Шикотана.

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