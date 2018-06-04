"С Путиным тяжело разговаривать": Семен Глузман о давлении Запада на Россию и освобождении Сенцова

Европа и Украина очень мало делают для того, чтобы освободить Сенцова, считает знаменитый психиатр и бывший диссидент

1-3 июня по всему миру прошли акции в поддержку политзаключенного Олега Сенцова, незаконно удерживаемого в российской тюрьме.

Известный врач-психиатр и правозащитник, бывший диссидент и политзаключенный, президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман считает, что одних только акций поддержки недостаточно для того, чтобы украинца освободили.

Такое мнение он высказал в комментарии для Styler.

"Конечно, для освобождения Сенцова Украина делает недостаточно шагов. Но дело даже и не в этом. Украина и не может ничего сделать, потому что голос Украины звучит на международной арене в основном только в контексте прошения денег. Украина постоянно просит подаяния. Даже в период советской власти давление не только общественное, но и правительственное. Тут схема очень простая. С одной стороны, нам по телевидению показали несколько десятков человек, которые вышли в поддержку Сенцова в Европе. Это в основном диаспора. Это очень хорошо, но это несерьезно", - считает Семен Глузман.

"Брежнев был более сговорчивым человеком, чем Путин"

Он вспоминает: освободить политзаключенных из СССР постоянно требовали власти разных стран.

"Когда Брежнев был при власти и мы сидели в лагерях, было постоянное, многомесячное и многолетнее давление европейцев и американцев на свои правительства. А свои правительства вынуждены были как-то рано или поздно реагировать. Так освободили, например, Володю Буковского (Владимир Буковский – российский политический и гражданский деятель, ученый и писатель, бывший советский политзаключенный – ред.). Наде Светличной разрешили уехать на Запад (Надежда Светличная – украинский журналист, участница движения шестидесятников, эмигрировала в США, где умерла в 2006 году – ред.). Я могу называть много фамилий", - говорит Глузман.

Сегодня ситуация с освобождением украинских политзаключенных в Украине намного сложнее, чем была даже при СССР, считает он.

"Брежнев был более сговорчивым человеком, чем Путин. С Путиным очень тяжело разговаривать. Это человек с особенностями характера, и он принимает решения самостоятельно, хоть у него и есть советники. Поэтому я не думаю, что ситуация разрешается. Свет появился, но до освобождения пока, к сожалению, далеко".

По его словам, надо, чтобы вопросом освобождения Сенцова на Западе занималась не только украинская диаспора, а и многие влиятельные организации.

Фото: Семен Глузман (facebook.com/Семен Глузман)

"Давление на Россию должно быть постоянным, об этом в Европе и в США должны говорить все время. Например, в Англии для освобождения таких, как я, узников был создан специальный комитет. Во Франции – тоже аналогичный комитет создали, рабочую группу. Я уже не помню точно, но факт в том, что было постоянное давление на правительство", - высказывает мнение Семен Глузман.

"На каком-то этапе Запад может отказаться помогать Украине"

Семен Глузман вспоминает случай, как при Брежневе решались вопросы с освобождением советских заключенных. В том числе – и с его освобождением.

"Дошло до того, как мне уже потом рассказали, что по поводу нашего освобождения резко высказывался тогдашний президент США Картер. Мне эту историю поведал человек, который присутствовал при этом разговоре и был вместе с ним в одном кабинете. Картер был очень мягким человеком, и из-за этого – слабым президентом. Он как-то сидел в кругу своих советников. Ему говорили, что надо давить на Брежнева и освобождать группу политзаключенных. Картер воскликнул: "Так что мне, вводить войска, чтобы американский десант забирал политзаключенных из уральских лагерей?".

В вопросе освобождения Сенцова нужно давить сначала на западные правительства, а они будут видеть, что этот вопрос важен, и будут давить на Россию, считает он.

"Насчет этого парня я уверен, что чем больше на него давит Россия, тем более стойким он становится. Тут достойно внимания уникальное поведение Сенцова. А как ведь еще привлечь внимание западных чиновников, политиков? Да им плевать на Украину по большому счету".

Он высказал опасения, что со временем Европа скоро может вообще устать помогать Украине.

"Я очень боюсь, что на каком-то этапе Запад может отказаться помогать Украине, ведь не видит, что у нас борются с коррупцией. У нас продолжают воровать, никак не создадут Антикоррупционный суд. Все это очень серьезные поводы. Если будет так и дальше продолжаться, то Украина может остаться с Путиным один на один", - обращает внимание Семен Глузман.

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Ранее российский мультипликатор обїявил голодовку в поддержку Сенцова.